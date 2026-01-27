Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga

El tercer hospital de Málaga ya tiene nombre (Hospital Virgen de la Esperanza) y fecha para el inicio de las obras. A partir de mañana, miércoles 28 de enero, comenzarán los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del nuevo complejo hospitalario, que se convertirá en el más grande de Andalucía.

Como consecuencia de estos primeros trabajos, se reorganizarán los accesos al estacionamiento del Hospital Civil. De manera que, a partir de las 16.00 horas del miércoles, el acceso al actual aparcamiento se realizará únicamente por la avenida Arroyo de los Ángeles, quedando cerrada la entrada situada en la calle Blas de Lezo, según ha informado este martes el Hospital Regional Universitario de Málaga.

En concreto, se tratan de los trabajos iniciales de demolición, limpieza y adecuación del espacio, necesarios para el desarrollo de las obras. Estas actuaciones tendrán una duración estimada de cinco días hábiles.

Reducción temporal de las plazas

“Finalizado este periodo, se procederá a una reducción temporal de las plazas disponibles mientras se ejecutan los trabajos de demolición, retirada de escombros y acondicionamiento del parking provisional”, ha indicado la Junta.

El tiempo estimado de intervención hasta la puesta en marcha del nuevo aparcamiento provisional es de aproximadamente tres meses y, una vez operativo, mantendrá prácticamente el mismo número de plazas que el actual.

El tercer hospital de Málaga, en una recreación. / La Opinión

Tres fases

Estos primeros trabajos corresponden a la fase cero de la obras del nuevo hospital, destinada a la ejecución y explotación del aparcamiento provisional al aire libre en la zona de la parcela que quedará definitivamente ocupada por el edificio del nuevo Hospital. Dispondrá de una superficie de 21.820 metros cuadrados y una capacidad de 650 plazas.

A partir de ahí, las obras se dividirán en dos fases. La primera estará destinada a la construcción del edificio de aparcamientos, que tendrá 7 plantas de altura 3 bajo rasante, con una capacidad de 839 plazas parking. Esta primera etapa cuenta con un plazo de 15 meses.

Concluida la primera fase, se desmontará el aparcamiento provisional y comenzará la segunda, que está destinada a la construcción del propio edificio hospitalario, que contará con 11 plantas sobre rasante y 4 bajo rasante. Esta segunda etapa durará 60 meses, o lo que es lo mismo, cinco años.

Más de 800 habitaciones

El complejo hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas y 61 camas de observación, 80 camas de UCI, un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, más de 150 consultas externas, así como espacios específicos para la docencia y la investigación, todo ello bajo un diseño concebido desde criterios de humanización, accesibilidad y confort.

A finales de noviembre, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del SAS, adjudicó la construcción del nuevo hospital de Málaga y la concesión de las obras y explotación de los aparcamientos a la UTE conformada por Sando-OHLA-Vialterra, por 543,3 millones de euros.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 75 meses, es decir, de seis años y tres meses, por lo que la apertura del complejo hospitalario está previsto que sea en 2032.

El proyecto cuenta con financiación del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, con un 85% de fondos europeos y un 15% de financiación autonómica. “La construcción de este nuevo hospital supondrá la mayor actuación sanitaria de las últimas décadas en la ciudad”, ha resaltado la Junta en un comunicado.