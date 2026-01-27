La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón

La próxima urbanización del Lagarillo, donde se prevén 285 chalés de lujo, equipamientos educativos, deportivos, sociales, técnicos y una parcela para uso hotelero-comercial, toda ella sin comunicación directa con la autovía, provocará que se triplique el tráfico por las veteranas calles de Pinares de San Antón, su única vía de acceso y salida.

Además, saturará todavía más la ya saturada Ronda Este, ya que se prevé un tráfico extra de 6.000 vehículos diarios.

Estas son algunas de las conclusiones de un segundo estudio de tráfico realizado en diciembre y encargado por la comunidad de propietarios de Pinares de San Antón, después de que un primero, presentado en 2010, ya alertara de los problemas de movilidad que se vienen encima si sigue adelante este desarrollo.

Este segundo estudio ha sido realizado por el consultor de Transporte y Movilidad David Álvarez, un ingeniero de Caminos que ha realizado proyectos de su especialidad en países como Brasil, Paraguay, Marruecos, Polonia o Italia.

La nueva urbanización, sin acceso directo a la autovía, deberá usar las calles de Pinares de San Antón. / La Opinión

Aumento del 218% del tráfico en hora punta

El informe resalta que la nueva urbanización supondrá un «impacto importante» en las calles de Pinares de San Antón, ya que el acceso a la nueva urbanización afectará a cuatro calles «de sección reducida y trazado sinuoso», que en hora punta aumentará un 218% el tráfico actual, lo que supondrá triplicarlo.

El problema continuará en el acceso norte a la autovía, el más próximo a Pinares de San Antón, que ya cuenta con un nivel de servicio F (el peor de los niveles), y que con el tráfico sumado del Lagarillo pasará en hora punta a «situación muy crítica», por un aumento del 43,1% del tráfico.

Rueda de prensa en 2024 de la Asociación de Vecinos del Palo y de la Comunidad de Propietarios de Pinares de San Antón, críticos con la urbanización del Lagarillo. / A.V.

El informe también analiza la propuesta de la Diputación de Málaga de transformar este enlace norte en una rotonda. En ese caso, argumenta el informe, lo único que haría sería trasladar el problema «al tráfico procedente de la urbanización Pinares de San Antón».

En cuanto al enlace sur, el de la actual rotonda, con los coches del Lagarillo el tráfico pasaría en hora punta por la mañana del actual nivel C a F en la entrada a la autovía; es decir, el peor.

Sobresaturación

En declaraciones a La Opinión, David Álvarez explica que, «el efecto que produce crear esa nueva urbanización, que atraerá unos 6.000 vehículos diarios, es que la actual infraestructura de la A-7, que ya está saturada, se sobresatura».

Por eso, aboga porque el nuevo desarrollo tenga su propio acceso a la autovía, aunque admite que la solución es compleja, entre otras cosas por la orografía. «Justo a la altura donde va el Lagarillo la autovía va en viaducto. Se puede hacer una salida en altura por el viaducto, pero es algo carísimo», subraya, e indica que podría hacerse «un acceso posterior o anterior», aunque es algo que queda fuera del informe.

El estudio aborda la situación del tráfico con la nueva urbanización, tanto en el enlace norte de Pinares de San Antón con la autovía como en la rotonda sur. / La Opinión

Con respecto a la solución de la rotonda norte aportada por la Diputación, recalca que «todos los que vienen de la autovía entran de forma fluida, pero el atasco lo trasladas a la urbanización».

Como informó este periódico, ya en 2010 el primer informe encargado por los vecinos estimaba que el tráfico aumentaría por las calles de Pinares de San Antón 1.426 veces; en concreto por las calles Lantana, Serranía de Ronda, Los Almendros y la avenida de San Isidro, que comunicará los chalés del Lagarillo. Fuentes próximas a la urbanización precisan que el estudio de 2010 tenía en cuenta más desarrollos urbanísticos previstos en el entorno, de ahí la cifra final.

Ya en 2010, la comunidad de propietarios alegó el aumento del tráfico y la falta de movilidad como una de las razones principales contra el proyecto; 16 años más tarde, la Gerencia Municipal de Urbanismo no ha contestado todavía.

Fuentes de Pinares de San Antón recordaron que, en los procedimientos sin un plazo especial, la administración está obligada a contestar en seis meses.