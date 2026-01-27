Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este martes del cierre temporal de la unidad de reparto 2 y sucursal 5 de Correos en Málaga capital, situado en la avenida de La Paloma, debido al problema de plagas que viene sufriendo y después que las medidas de desratización llevadas a cabo hasta la fecha no hayan dado el "resultado esperado”, según ha trasladado la empresa postal pública a las organizaciones sindicales. Así, se va a ejecutar "de forma urgente un proceso integral", con trabajos que está previsto que comiencen este jueves 29 de enero y que se extenderán hasta parte de la semana que viene.

CSIF ha valorado positivamente esta decisión para acometer actuaciones contra la plaga de roedores que afecta a este centro desde hace meses, aunque cree que "llega muy tarde".

"Este cierre y el traslado provisional del personal suponen una medida imprescindible para salvaguardar la seguridad y salud de los alrededor de 50 trabajadores afectados, tanto de reparto como de atención al cliente, que debió adoptarse hace meses sin permitir un prolongado periodo de exposición a condiciones insalubres y de evidente riesgo para su salud", ha apuntado.

La central sindical señala que lleva denunciando esta situación desde el pasado mes de junio, cuando avisó de la presencia de ratas en el centro y de los riesgos derivados para la plantilla a la Inspección de Trabajo, que instó a Correos a activar el protocolo de control de plagas y actuar para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.

"Durante más de seis meses, los trabajadores han continuado acudiendo a su puesto en condiciones inadmisibles, soportando la presencia continuada de roedores, excrementos y daños materiales en el centro, sin que se garantizaran plenamente sus derechos ni su seguridad. Una situación que ha generado una elevada carga de ansiedad y malestar entre la plantilla", ha lamentado.

Un cajón de la oficina de Correos en la avenida de la Paloma de Málaga con restos dejados por las ratas, en una imagen facilitada hace unos meses por CSIF.

CSIF recuerda que que la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario (en este caso, Correos) está obligado a evaluar los riesgos para la salud de sus trabajadores derivados de condiciones inadecuadas de limpieza y salubridad, y a adoptar medidas preventivas y correctoras inmediatas para eliminar o reducir dichos riesgos, así como a informar y formar a la plantilla sobre los riesgos presentes y las medidas de control implantadas.

Por ello, CSIF ha exigido a la empresa postal pública que, antes de la reapertura del centro, se acredite que la intervención realizada ha eliminado por completo los riesgos para los trabajadores de la unidad de reparto y de la oficina. Esta central sindical ha reclamado "una limpieza exhaustiva, una actuación integral y efectiva, y una evaluación técnica rigurosa de las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones".

Asimismo, ha solicitado la revisión de los protocolos actuales de actuación ante situaciones de riesgo sanitario, para garantizar que cualquier foco de insalubridad se aborde con "inmediatez, rigor y transparencia", protegiendo de forma efectiva a las plantillas.

"No es admisible que, ante el riesgo laboral para la plantilla por falta de salubridad, Correos no haya interrumpido la actividad laboral en este centro como medida preventiva hasta pasados más de seis meses desde la denuncia de la situación", expresa.

Por otra parte, la central sindical destaca el compromiso demostrado por los responsables de unidad en la gestión de esta situación, "trasladando puntualmente las incidencias y actuando con responsabilidad para proteger a los trabajadores".

CSIF advierte que permanecerá vigilante durante este proceso, así como en el seguimiento de las condiciones del centro tras su reapertura, al tiempo que subraya que la salud laboral es un derecho irrenunciable y debe estar siempre entre las prioridades de los responsables de recursos humanos de Correos.

La central sindical ha señalado que la presencia de ratas en el lugar de trabajo supone un grave riesgo para la salud de los trabajadores, que debe ser tratado conforme a la normativa vigente, que establece que los lugares de trabajo deben mantenerse "limpios y en condiciones higiénicas adecuadas".

"La presencia continuada de ratas en el centro expone a sus trabajadores a riesgos derivados de enfermedades zoonóticas. Estos animales son vectores de enfermedades como la leptospirosis, la salmonelosis o la hantavirosis, que pueden transmitirse por contacto directo con orina, excrementos o mordeduras, o indirectamente a través de alimentos contaminados. Cabe mencionar el riesgo de contaminación de superficies tanto a través de los paquetes roídos como de la presencia de excrementos en zonas de trabajo, que suponen riesgo de infección para cualquier trabajador que los manipule, incluso de los propios usuarios de la oficina", explica CSIF.

La central alerta también del "riesgo por estrés psicológico" que provoca esta situación continuada, ya que la presencia de plagas "genera ansiedad y preocupación, afectando al bienestar de los trabajadores".