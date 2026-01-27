Crece la competencia para alquilar vivienda en Málaga: cada anuncio recibe 28 contactos, un 20% más

El número de contactos interesados en cada anuncio de alquiler de vivienda en Málaga capital ha aumentado un 20% en un año, según ha informado este martes el portal inmobiliario Idealista. En concreto, los anuncios de viviendas en alquiler publicados por la plataforma en Málaga recibieron una media de 28 contactos en el último trimestre de 2025 antes de darse de baja. En cuanto al ámbito provincial, Málaga recibió 16 contactos por cada anuncio, con un aumento del 6%.

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades, el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Barcelona (20%), seguido de Málaga (20%), Bilbao (17%), Palma (15%), Alicante (12%) y San Sebastián (9%). En Madrid y Valencia, la competencia ha crecido un 5%, mientras que el incremento ha sido menor en Sevilla (3%).

A nivel nacional, el número de familias compitiendo por cada alquiler en España se ha incrementado en un 14%. Los anuncios de viviendas en alquiler publicados en este portal recibieron así una media de 34 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos.

Distinta incidencia por capitales

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 65 familias por cada anuncio. Le siguen Palma (55), Madrid (44), Bilbao (42), San Sebastián (36) y Valencia (30).

Por debajo de estas cifras, se sitúan Sevilla (29), Málaga (28) y Alicante (23). Vitoria tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 111 contactos. Le siguen Guadalajara (95 familias), Pamplona (90), Lleida (75) y Zaragoza (70).

"Cada vez es más difícil acceder a la vivienda"

"No es ninguna novedad que los mercados que han aplicado los topes de precios se encuentren entre los que tienen más competencia para acceder a un alquiler. Estas medidas consiguen frenar la subida de precios a costa de eliminar gran parte de la oferta, lo que provoca que para sus vecinos cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. Resulta llamativo que este fenómeno pase desapercibido para las Administraciones, que se siguen centrando en atacar a los propietarios y no en generar más oferta que reduzca estos niveles de competencia", ha afirmado el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

En ocho capitales de provincia, el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Ciudad Real (98%), seguido de Soria (92%), Melilla (65%), Cuenca (59%), Lleida (58%), Huelva (55%), Santander y Ceuta (ambos con un 53%). Por el contrario, en cinco capitales la competencia se redujo: Teruel (-26%), Santa Cruz de Tenerife (-15%), Ávila (-13%), Cáceres (-11%) y Lugo (-5%). En Pontevedra, los niveles de competencia se mantuvieron estables.

En el lado opuesto, se encuentra Cáceres, con siete contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz (10), Segovia y Granada (12 en ambos casos).

Las provincias con mayor demanda para alquilar

Álava lidera también el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 106 familias. Le siguen Navarra (92), Guadalajara (73), Barcelona (68), Zaragoza (65) y Lleida (52). En el lado opuesto, se sitúan Cáceres (8), Salamanca (10) y Badajoz (11).