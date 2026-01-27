Despiden con una ovación a Emilio Alba, tras casi 30 años al frente del Servicio de Oncología del Clínico

Entre aplausos, sonrisas y rostros emocionados, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) ha despedido este martes con una gran ovación al doctor Emilio Alba, que pone fin a su etapa como jefe de Servicio de Oncología Médica.

Tras casi tres décadas como responsable de esta área asistencial de alta complejidad, el especialista ha decidido dar un paso al lado para centrarse en la investigación oncológica. No obstante, no se trata de un adiós definitivo, ya que el reconocido médico de Archidona continuará pasando consulta en el hospital.

Aun así, sus compañeros han querido rendirle homenaje y sorprenderle con una emotiva despedida en reconocimiento y agradecimiento por todos sus años al frente del servicio. El catedrático de Oncología Médica de la Universidad de Málaga (UMA) es una de las figuras más influyentes en la lucha contra el cáncer en España y, gracias a su incansable labor, ha situado a Málaga en el mapa de la investigación oncológica internacional.

Despedida sorpresa

A primera hora de la mañana, el doctor Alba llegaba puntual, como siempre, a su puesto de trabajo en el recientemente inaugurado Hospital de Día Oncohematológico, sin imaginar la sorpresa que le aguardaba.

Compañeros de todas las categorías profesionales, desde médicos hasta personal de enfermería y administrativos, le esperaban formando un largo pasillo, antes de la llegada de los primeros pacientes, para recibirle con un gran aplauso que se prolongó durante más de dos minutos.

Los compañeros del servicio de Oncología despiden al doctor Emilio Alba con un gran aplauso / L.O.

“Gracias por habernos traído el conocimiento necesario para tratar a los pacientes oncológicos. Gracias por organizar los recursos para hacerlo posible. Gracias por tu experiencia labrada y compartida día tras día. Y por tu inquietud por la investigación oncológica y buscar la manera de llegar lo más lejos posible en la lucha contra el cáncer”, le dedicaron sus compañeros. “Gracias por formar este equipo maravilloso de profesionales que, ante todo, trabajamos con el corazón”.

Palabras de agradecimiento

El doctor Alba ha querido corresponder con unas palabras de agradecimiento a su equipo, al que ha felicitado y dado la enhorabuena por su gran trabajo. “Ayer me preguntaban qué es lo máximo que hemos hecho. Y lo máximo que hemos hecho es que los enfermos con esta enfermedad tan importante como es el cáncer tengan confianza en tratarse aquí. Eso es lo más importante de todo”, ha destacado. “Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho entre todos y del que yo creo que todos nos debemos sentir orgullosos”, ha subrayado.

“Me voy en paz en el sentido de que he hecho casi siempre lo que quería y creo que para bien. Y eso sin vosotros hubiera sido imposible. Os quiero”, ha añadido el doctor Alba, emocionado por el gesto. Además de la ovación y las palabras de cariño, sus compañeros le han hecho entrega de un libro-cómic personalizado, que recorre toda su trayectoria profesional y la evolución del servicio.

Trayectoria

El doctor Emilio Alba (Archidona, 1958) ha dedicado toda su vida a combatir el cáncer, hasta convertirse en un referente internacional, tanto por su labor clínica como por su aportación investigadora. Licenciado en Medicina por la Universidad de Málaga y doctorado con una tesis sobre los factores pronósticos en el cáncer de mama, ha tratado a miles de pacientes a lo largo de su trayectoria y es reconocido por su excelencia clínica, su liderazgo científico y su capacidad para formar equipos altamente cualificados.

Actualmente, es el director científico de la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC). Además, dirige el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES) y es investigador responsable del Grupo de Investigación clínica y traslacional en Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND). El doctor Alba es también el vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga.

En el ámbito internacional, es autor de más de 250 publicaciones en revistas especializadas, pertenece a sociedades científicas como ASCO (American Society of Clinical Oncology), SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y GEICAM (Fundación Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama), además de académico de la Real Academia de Medicina de Andalucía Orienta

Su trayectoria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le ha valido reconocimientos como la Medalla de Oro de la Provincia de Málaga en 2023 y los Premios Plaza de España en 2025.