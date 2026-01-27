A las 10.00 de la mañana de este martes, saltaba el detector de humos en una de las Torres de Martiricos. Dos viviendas turísticas, situadas en la planta 15 de la Torre Norte, fueron las que activaron la alarma de incendios.

Al lugar de los hechos se desplazaron seis dotaciones de bomberos, agentes de la Policía Local y Policía Nacional y servicios sanitarios, quienes contribuyeron a la evacuación de cientos de personas que se encontraban en las 30 plantas del edificio.

Viviendas turísticas ilegales

Vecinos de la Torre de Martiricos denuncian que las viviendas turísticas en las que se ha originado son ilegales. "La situación fue un peligro real para cientos de personas, incluyendo niños pequeños, que tuvieron que descender 30 plantas descalzos y en pijama, desconcertados, sin conocer las normas de seguridad, sin entender el idioma, y sin ninguna información sobre detectores de incendios ni rutas de evacuación. Muchos permanecieron más de dos horas en la calle bajo la lluvias", denuncia uno de los vecinos.

Según las quejas de este, el edificio carece de servicios y accesos independientes, lo que convierte cada emergencia "en una potencial tragedia anunciada".

Un detector de humos en dos viviendas turísticas obliga a evacuar a los vecinos de Torre de Martiricos / La Opinión

Sin heridos

Desde el 112 han confirmado que no se han registrado heridos y no se conoce qué activó la alarma.