Detenido en Málaga un falso enfermero que ha ejercido en la sanidad pública y privada desde la pandemia

Un hombre ha sido detenido en Málaga por presuntamente falsificar documentos con los que ha ejercido durante años como enfermero en entidades públicas y privadas de Málaga y Almería. La investigación de la Policía Nacional ha revelado que el arrestado habría encadenado varios contratos de trabajo desde la pandemia del Covid pese a carecer del grado universitario y la colegiación preceptiva, por lo que le atribuyen los delitos de intrusismo profesional y falsedad en documento público.

Una denuncia formulada por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la Junta de Andalucía y canalizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga dio pie a que la Fiscalía de Málaga pidiera a la Policía Nacional investigar los hechos. Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga se centraron en indagar la autenticidad de los documentos que el sospechoso, de 49 años, presentaba para conseguir trabajo, por lo que contactaron con los organismos emisores de títulos oficiales y con el registro estatal de profesionales sanitarios.

"Estas consultas confirmaron la falsedad de la titulación universitaria, así como los certificados de notas y de colegiación presentados por el denunciado en las empresas donde trabajó", ha explicado este martes la Comisaría Provincial en un comunicado en el que han remarcado que el investigado nunca se había matriculado en la Universidad de Málaga, entidad que figuraba en el título que este hombre presentaba y que resultó ser una falsificación.

"Tampoco constan registros de este en los Colegios de Enfermería de Málaga y Almería, provincias donde estuvo trabajando en el sector", han añadido.

Usaba el número de una colegiada real

La Policía Nacional también ha comprobado que esta persona ofreció a una entidad privada un certificado de colegiación falso que lucía el número de colegiada de una enfermera ajena a la trama. Al conocer el avance de las pesquisas, el investigado fingió haber hecho carrera profesional como enfermero militar en el Ejército del Aire, circunstancia que los agentes también descartaron tras la consulta a los organismos afectados.

La Policía Nacional asegura que el sospechoso llevaba ejerciendo la profesión desde julio de 2020, periodo en el que ha supuesto un "riesgo para la salud de los pacientes".

Una vez arrestado, y tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto a disposición judicial y puesto en libertad. En caso de ser condenado, se enfrenta a sanciones que incluyen penas de prisión y multa, según la versión policial.