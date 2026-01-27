Sucesos
Detenidos en Marbella y Mijas los narcos implicados en el tiroteo en el que un policía resultó herido en Isla Mayor
Un gran despliegue de la Policía Nacional en las provincias de Málaga y Sevilla suma una decena de arrestos y la intervención de cuatro pistolas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros
Una operación contra la organización implicada en el tiroteo en el que hace unos meses resultó gravemente herido un policía en el municipio sevillano de Isla Mayor suma una decena de detenidos en las provincias de Sevilla y Málaga, donde la Policía Nacional ha desplegado cerca de 250 agentes en distintos municipios. En el despliegue que se ha iniciado a primera hora de esta mañana participan agentes Udyco Central, GEO, GOES, GOIT, Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla. Fuentes policiales aseguran que la operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos. Hasta el momento, se han llevado a cabo 13 registros domiciliarios en los que se han intervenido cuatro armas cortas, 70 kilos de cocaína y 15.000 euros en efectivo.
El investigador de la Policía Nacional resultó herido el 8 de noviembre durante las labores de vigilancia de una nave de Isla Mayor que una organización utilizaba como una guardería de la droga que los narcotraficantes introducen en la Península a través del río Guadalquivir. En plena madrugada, los investigados detectaron a los agentes y abrieron fuego con armas de guerra, resultando herido de gravedad un agente del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de Jerez de la Frontera que participaba en el operativo.
