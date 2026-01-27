Sucesos
La borrasca Joseph se cobra su primera víctima: muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos
El suceso ocurrió este martes sobre las 13.40 horas en la avenida Palma de Mallorca de la localidad, donde los servicios de emergencia intentaron reanimarla
Una mujer ha fallecido este martes en Torremolinos tras caerle una palmera en la avenida Palma de Mallorca. La caída se ha producido por las fuertes rachas de viento que se están registrado por el paso de la borrasca Joseph, según han confirmado desde el Ayuntamiento.
El sistema Emergencias recibió diversos avisos sobre las 13.40 horas alertando del suceso, dando aviso posteriormente a los bomberos del Consorcio Provincial, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.
Los servicios de emergencia, pese a sus intentos de reanimar a la víctima, no han podido más que certificar el fallecimiento de esta. Desde el Ayuntamiento de Torremolinos han expresado el más sentido pésame a su familia y seres queridos.
Incidencias
La provincia de Málaga ha registrado unas sesenta incidencias debido al paso de la borrasca Joseph, la mayoría debido al fuerte viento, por caída de ramas, caída de árboles o cables colgando.
Estas incidencias se han registrado en municipios como Mijas, Fuengirola, Pizarra, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Marbella, Ronda o Benalmádena, entre otros.
De igual modo, también se han registrado incidencias debido a diversos obstáculos la vía en zonas como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Fuengirola o Estepona. También se han producido balsas de agua en la zona de Benahavís y en la AP-7 en Benalmádena, así como otras incidencias en otros puntos debido a zona anegadas.
