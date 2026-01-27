La falta de vivienda en Málaga afecta ya a tres de cada cuatro empleados turísticos

El sector turístico ha vuelto a romper máximos históricos en 2025. Pero detrás de esas cifras que tienen como principal pilar los casi 27 millones de pasajeros que han pasado por el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol no dejan de abrirse más y más sombras. Las agencias turísticas y otras patronales denuncian que la falta de vivienda afecta ya en la provincia a tres de cada cuatro empleados en su segmento. Hay miedo a que con unas infraestructuras cada vez más colapsadas se pueda «morir de éxito». De hecho, la rotación del empleo turístico creció el pasado año como nunca antes en los principales núcleos costeros.

Entre las dos principales preocupaciones del sector figuran actualmente los elevados precios de la vivienda, que complican la llegada en temporada alta de nuevos trabajadores, y la movilidad a lo largo y ancho del litoral, con retenciones casi diarias en Rincón de la Victoria, Puerto Banús, San Pedro Alcántara, Fuengirola y otros puntos de la A-7.

Compartir vivienda

Respecto a este último aspecto, la presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva), Ana María García, indica que en los últimos años «no se han hecho infraestructuras en la medida que requiere la provincia. El problema es importante para quienes se suman a los puestos de trabajo viniendo de otras provincias o de otros países. Cada vez son más los empleados que tienen que compartir vivienda ante el encarecimiento de los inmuebles. Acceder a un apartamento de manera individual es casi imposible ya», relata.

El empleo turístico rompió en agosto todas las barreras históricas para la provincia, con más de 155.000 puestos de trabajo vinculados al sector. «El problema de la vivienda no sólo afecta al trabajador temporal. Muchas familias han optado por desplazarse hacia pueblos del interior para tener más facilidad para llegar a final de mes. En este escenario, y con las retenciones que hay a diario para acceder a los principales núcleos turísticos, quien antes llegaba a su puesto en diez minutos ahora debe coger el coche media hora antes», añade la propia portavoz autonómica.

Por su parte, la patronal hotelera Aehcos, que cerró 2025 con una ocupación media anual del 78%, con un incremento del 0,74% respecto al año anterior y aún con un millar de plazas más sólo en la capital, considera que el problema de la vivienda y la propia movilidad son dos de las principales asignaturas pendientes en la provincia.

De hecho, los portavoces de este colectivo empresarial calculan que la falta de alojamiento para los trabajadores han puesto en peligro más de 3.000 puestos de trabajo temporales y no deja de aumentar esa cifra. Recordemos que el empleo turístico aumentó casi un 7% durante el segundo trimestre del pasado ejercicio si lo comparamos con el mismo periodo de 2024.

Una mejora del destino

En el marco de la reciente edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández, apelaba a que se incremente la «cogobernanza real» con determinadas administraciones, al objeto de que se planteen de manera más eficaz «cuáles son las necesidades reales de la industria turística».

Y en esa serie de demandas figuran, por supuesto, la vivienda para el empleado y las comodidades para acceder al puesto de trabajo. En este sentido, Aehcos mantiene muy viva su demanda de que bajo determinadas circunstancias se libere de manera parcial el peaje de la AP-7, con condicionantes como pueda ser ese acceso al empleo para quienes utilizan esa vía prácticamente a diario.

La mejora de las infraestructuras también pasa por abrir nuevos accesos al aeropuerto costasoleño, en el marco de las próximas obras de ampliación de unas instalaciones por las que ya llegan a transitar cerca de 100.000 viajeros a diario, en virtud del crecimiento registrado durante estos últimos años.

Ana María García insiste en que la terminal malagueña representa la entrada más importante del turismo de toda Andalucía, más ahora que está limitada la circulación de viajeros por tren. Así recuerda esa demanda de las agencias que representa y que sigue tan en vigor como a principios del pasado verano: «Si hay un aumento tan importante de los pasajeros, si el parking preferente se queda pequeño, entre los taxis y los Uber, si vemos las máquinas averiadas cada dos por tres, sólo nos queda insistirle a las administraciones».

A sólo una semana para que se celebre el salón de hostelería H&T en la capital, que abre el calendario anual de grandes eventos feriales en la Costa del Sol, muchos de los grandes problemas que acarrea el crecimiento turístico siguen vigentes edición tras edición.