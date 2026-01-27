Fuego en Martiricos: un incendio afecta a una de las torres y obliga a realizar una evacuación

A las 10.00 de la mañana de este martes, saltaba el detector de humos de una vivienda en una de las Torres de Martiricos.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, el incendio se produjo en la Torre II, donde ha acudido una dotación de bomberos, quienes ya trabajan en la extinción del fuego. Además, al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Policía Nacional y servicios sanitarios.

Un incendio afecta a una de las Torres de Martiricos y obliga a realizar una evacuación / La Opinión

Sin heridos

Desde el 112 han confirmado que no se han registrado heridos, y se está procediendo a la evacuación de los ocupantes del edificio. Todavía se desconocen las causas del incendio ni en qué planta se ha generado.