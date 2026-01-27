Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio

Fuego en Martiricos: un incendio afecta a una de las torres y obliga a realizar una evacuación

En el incidente, reportado a las 10 de la mañana de este martes, no se han registrado heridos

Un incendio afecta a una de las Torres de Martiricos y obliga a realizar una evacuación

Un incendio afecta a una de las Torres de Martiricos y obliga a realizar una evacuación

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

A las 10.00 de la mañana de este martes, saltaba el detector de humos de una vivienda en una de las Torres de Martiricos.

Según explican desde el Servicio de Emergencias 112, el incendio se produjo en la Torre II, donde ha acudido una dotación de bomberos, quienes ya trabajan en la extinción del fuego. Además, al lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y Policía Nacional y servicios sanitarios.

Un incendio afecta a una de las Torres de Martiricos y obliga a realizar una evacuación

Un incendio afecta a una de las Torres de Martiricos y obliga a realizar una evacuación

Sin heridos

Desde el 112 han confirmado que no se han registrado heridos, y se está procediendo a la evacuación de los ocupantes del edificio. Todavía se desconocen las causas del incendio ni en qué planta se ha generado.


