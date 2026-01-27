El Hospital Regional de Málaga, entre los 15 mejores hospitales públicos de España

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales públicos de España, según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de 2025. El centro malagueño se sitúa en el puesto número 13 de 100, tras escalar tres posiciones respecto a la edición anterior.

Con 5.009 puntos, el Hospital Regional se consolida como el hospital público con mejor reputación de la provincia y como el segundo de Andalucía, solo por detrás del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que alcanza el octavo puesto.

El Monitor de Reputación Sanitaria es un estudio independiente que analiza la reputación de la sanidad española, a partir de una metodología rigurosa que incluye encuestas a profesionales sanitarios, análisis de indicadores objetivos de calidad y rendimiento, así como la opinión de pacientes y expertos en gestión sanitaria.

En concreto, en esta edición se han realizado 11.010 encuestas, aumentando en casi un 24% las opiniones en relación a 2024. El perfil de profesionales que ha respondido a esta encuesta incluye a especialistas, médicos de familia, gerentes y directivos de hospitales, personal de enfermería, directivos de empresas farmacéuticas, profesionales sanitarios en el ámbito de farmacia hospitalaria, periodistas y asociaciones de pacientes.

Escalando puestos

La progresión del Hospital Regional en los últimos años refleja una mejora sostenida de su reputación, ya que lleva cuatro años consecutivos escalando puestos. En 2022 ocupaba el número 25 del ranking, en 2023 ascendió al 20, en 2024 al 16 y en 2025 al 13.

El Hospital Regional. / L.O.

La excelencia del hospital malagueño se ve reflejada también en la reputación de sus servicios médicos, ya que diez de ellos se encuentran entre los 15 mejores del país dentro de su área. Estas son: Alergología (4º), Hematología (13º), Medicina Intensiva (11º), Nefrología (15º), Neurocirugía (7º), Neurofisiología Clínica (5º), Pediatría (9º), Radiología (15º), Reumatología (13º) y Urología (15º).

Ranking andaluz

En el ámbito andaluz, cuatro hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud se sitúan entre los 20 primeros del ranking nacional. Además del Hospital Virgen del Rocío (8º) y el Hospital Regional de Málaga (13º), figuran el Hospital Reina Sofía de Córdoba (15º) y el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla (17º).

A nivel nacional, el ‘top 3’ se mantiene sin cambios respecto a 2024, con el Hospital La Paz de Madrid a la cabeza (con 10.000 puntos), seguido del Hospital Gregorio Marañón (8.399) y el Hospital Clinic de Barcelona (8.316).

Hospital Clínico

En cuanto al resto de hospitales públicos de la provincia, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico) ocupa el puesto 30, con 4.177 puntos, uno menos que en la edición anterior.

Por su parte, el Hospital Costa del Sol entra también dentro del ranking de los 100 hospitales públicos con mejor reputación de España. Obtiene 3.309 puntos y se coloca en el puesto 73, lo que supone una notable mejora respecto al informe anterior, cuando se situó en el puesto 93.

Sanidad privada

En cuanto a la sanidad privada, Merco Salud también elabora un ranking de los cien hospitales privados con mejor reputación de España. Entre los 50 primeros figuran cinco centros malagueños.

En primer lugar, en el puesto 16 se coloca el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena, que sube nueve puestos. Destacan también el Hospital HLA El Ángel, que se posiciona en el puesto 33. El Hospital Vithas Málaga sube hasta el puesto 36, el mayor ascenso de todos, ya que en 2024 se encontraba en el puesto 61.

El Hospital HM mejora también y se sitúa en el puesto 39, seguido del Hospital HM Santa Elena que se posiciona en el puesto 40. Por su parte, el Hospital Quirónsalud Málaga baja 14 puestos y se sitúa en el puesto 61, mientras que el Hospital Quirónsalud Marbella se coloca en el puesto 72.

“Todos nuestros hospitales de Málaga se encuentren entre los 50 mejores posicionados del país, un dato que avala un proyecto sanitario que apuesta por Andalucía. Además, nos muestra que el camino es el correcto para seguir creciendo en la provincia como hasta ahora, ofreciendo la mejor calidad asistencial y la excelencia a nuestros pacientes", afirmó en un comunicado la directora territorial sur de HM Hospitales en Andalucía, la doctora Virginia Grando.