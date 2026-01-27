El Hospital Regional de Málaga realiza 284 trasplantes en 2025, la segunda mayor cifra de Andalucía

Málaga vuelve a destacar un año más por su gran actividad trasplantadora. En el año 2025, el Hospital Regional Universitario realizó 284 trasplantes de órganos, la segunda mayor cifra de Andalucía, tan solo superada por el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que lidera el ranking con 306 intervenciones de este tipo.

En el caso del hospital malagueño, la mayoría de los trasplantes fueron renales. En concreto, se llevaron a cabo 206 trasplantes de riñón, lo que supone un 72% del total. Además, se realizaron 67 trasplantes hepáticos y 11 de páncreas, según ha informado este martes la Consejería de Sanidad.

Aunque sigue siendo una de las cifras más elevadas de la comunidad, se ha registrado un descenso respecto a la actividad registrada en 2024, cuando el hospital malagueño batió récord tras realizar 337 trasplantes. El Hospital Regional se coronó también como el hospital que más trasplantes renales efectuó de toda España (242).

Más de 1.000 trasplantes

En total, durante 2025 los hospitales andaluces han realizado un total de 1.113 trasplantes de órganos, “la segunda mejor cifra de todos los tiempos tras el récord alcanzado en 2024 con 1.222 y un 7,64% más que en 2023, cuando se realizaron 1.034 trasplantes” ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Del total de trasplantes registrados el pasado año, 703 han sido renales, 246 hepáticos, 98 pulmonares, 48 de corazón y 18 de páncreas. El ranking lo lideran el Hospital Reina Sofía, con 306 trasplantes (108 de riñón, 98 de pulmón, 66 de hígado, 27 de corazón y siete de páncreas) y el Hospital Regional de Málaga, con 284.

A continuación, se posiciona el Hospital Virgen del Rocío, con 267 trasplantes: 169 trasplantes renales (ocho de ellos infantiles), 77 hepáticos y 21 cardiacos (cinco de ellos tras donación cardiaca en asistolia). El Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha practicado un total de 141 trasplantes renales y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha llevado a cabo 115 trasplantes (79 de riñón y 36 de hígado).

Hospital Clínico

A nivel provincial, destaca también el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, que ha entrado a formar parte del ‘Top Ten’ de hospitales sin programa de trasplantes con mayor actividad de donación en fallecidos.

Según el informe de balance nacional de donación y trasplantes presentado por el Ministerio de Sanidad, cuatro hospitales andaluces (H. Torrecárdenas, H. Virgen de la Victoria, H. Virgen Macarena y H. Juan Ramón Jiménez) se encuentran en este ‘Top Ten’.

Récord de donantes

Aunque las cifras de trasplantes han descendido respecto al año anterior, Andalucía ha batido un nuevo récord en el ámbito de la donación. Durante 2025 se han registrado un total de 875 donantes de órganos (471) y tejidos (404), “la cifra más elevada de toda la serie histórica”, ha destacado Sanz.

Además, la comunidad vuelve a registrar el mayor número absoluto de donantes de órganos de España (471), según el informe anual de donación y trasplantes presentado por el Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Quirófano, trasplante / L.O.

La tasa de donación andaluza se sitúa en 54,4 donantes por millón de población (p.m.p.), casi tres puntos por encima de la media nacional (51,9). “Se trata de la tasa más alta entre las tres comunidades más pobladas del país, situándose en torno a 10 puntos por encima de Madrid (41,2) o Cataluña (45,5)”, ha explicado el consejero.

Los hospitales andaluces también han logrado que Andalucía lidere la lista en número de trasplantes hepáticos del país, con 246, seguida de Madrid con 213 y Cataluña con 206. También se sitúa en el segundo puesto de los trasplantes renales, con 703 y de los pulmonares, con 98.

Solidaridad andaluza

“La solidaridad de la población andaluza y el esfuerzo de los profesionales sanitarios nos siguen regalando motivos para sentirnos orgullosos en el ámbito de la donación y los trasplantes”, ha asegurado Sanz.

En total, la aceptación a la donación por parte de la población andaluza se acerca al 82,8%. Además, durante 2025 por primera vez el número de donantes procedentes de asistolia controlada (269) ha superado al número de donantes en muerte encefálica (202) lo que supone el 57% frente al 43%. “Esto implica una transformación profunda en toda la cadena del proceso de donación”, han resaltado desde la Consejería

Donaciones de tejidos

Sanz ha destacado también que durante 2025 se haya alcanzado en Andalucía “la cifra más elevada” de donantes multitejidos de toda la serie histórica. Se trata de pacientes que, tras su fallecimiento, no pueden donar órganos para trasplante, pero sí tejidos como córneas, tejido osteotendinoso, válvulas cardíacas, segmentos vasculares o piel.

“Los 404 donantes de tejidos registrados en 2025 han permitido que Andalucía alcance la autosuficiencia plena en tejidos, garantizando que cualquier paciente que precise un tejido humano para resolver su problema de salud disponga de él sin demoras”, ha subrayado Sanz. “Este logro refleja, no solo la consolidación del modelo de donación, sino también la madurez organizativa del sistema y el compromiso de los profesionales y de la ciudadanía con la donación”, ha añadido.

En esta línea, cabe destacar que durante el pasado año se realizaran 786 trasplantes de córneas, otra cifra récord en toda la serie histórica, 38 más que los registrados en 2024 (748 en total).