Temporal
Inundación en la MA-8392 y caída de rocas en carreteras, entre las incidencias provocadas en Málaga por la borrasca Joseph
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha intervenido en siete ocasiones, retirando elementos peligrosos como postes, techos y cables en varios municipios de la provincia
El temporal que azota a la provincia este martes propiciado por la borrasca Joseph comienza a hacer estragos. El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha realizado hasta el momento siete intervenciones en toda la provincia.
Las actuaciones se han centrado principalmente en la retirada de elementos que presentan riesgo de caída, como postes, techos de uralita, carteles o cables, y han tenido lugar en Ronda, Rincón de la Victoria, Torremolinos (2), Estepona, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.
Crecida de ríos
Por otra parte, las lluvias han propiciado la crecida del río Almarchal, que ha inundado el badén de la MA-8302, a Genalguacil. La inundación se ha producido en el punto kilométrico 10+200, por lo que se ha dado aviso a la DGT para el corte de la carretera.
Carreteras
Y en las carreteras MA-8301, de Estepona a Jubrique, y MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, se ha producido la caída de rocas sobre la calzada. Los equipos de conservación están trabajando en las labores de retirada.
