Encuesta de población activa (EPA)
Málaga logra un récord de creación de empleo en 2025 con 71.200 nuevos ocupados pero la subida de población activa minimiza la bajada del paro
La EPA arroja un total de 814.300 ocupados y 108.000 desempleados en la provincia, con una tasa de paro del 11,71%, la más baja desde 2007
El mercado laboral de Málaga ha mejorado de forma rotunda sus cifras de empleo con 71.200 nuevos ocupados en el conjunto de 2025, el mayor avance anual que se recuerda en la provincia, dejando un total de 814.300 personas con trabajo y confirmando la buena marcha de su economía. De hecho, es la segunda provincia española que más empleo creó el pasado año tras Madrid, que sumó 78.800 ocupados, para un total de 3,57 millones.
Sin embargo, y pese a la excelente marcha del empleo, la provincia de Málaga ha firmado una bajada mínima de las cifras de paro con una reducción anual de únicamente 700 personas, cuyo total queda ahora en 108.000 desempleados (el dato más bajo para un cierre de ejercicio desde 2007). Los datos se recogen en la nueva oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondiente al último trimestre del pasado ejercicio.
Aumento de la población activa
El constante aumento de la población activa en Málaga (que en el último año ha subido en 70.600 personas hasta los 922.400 activos) es el principal causante de que el paro siga sin bajar de forma significativa, según vienen comentado los empresarios, ya que el empleo creado no da para absorber todo el aumento de personas que demandan trabajo.
El dato de ocupados de 814.300 ocupados es también el más alto de la historia para un final de año en Málaga aunque no supera el récord absoluto de trabajadores que hubo en el tercer trimestre de este pasado 2025 (cuando se alcanzaron los 816.900).
Servicios y construcción, lo que más crece en empleo
Por sectores, el número de ocupados creció a nivel anual principalmente en el sector servicios (de 614.400 a 683.100, con un saldo de 68.700) y en la industria (aumenta en 4.500 para un total de 50.700 personas trabajando en este segmento). La agricultura gana 400 trabajadores: pasa de 17.100 a 17.500. La construcción, en cambio, registra un retroceso de 2.400 ocupados para un total de 63.000.
Tasa de paro
Tras esta oleada del cuarto trimestre de la EPA, la tasa de paro provincial en Málaga se sitúa ahora en el 11,71% de la población activa, cinco décimas por debajo del trimestre anterior (12,28%) y un punto por debajo que hace un año (12,76%).
Cabe también destacar que la tasa de desempleo de Málaga es superior en dos puntos a la media nacional (9,93%), mientras que el caso de la Andalucía es inferior en tres puntos al promedio regional (14,66%), según el INE.
La tasa de paro de Málaga es además la más baja de todas las provincias andaluzas, con Sevilla en segundo lugar (13,20%). Los porcentajes más altos de paro se dan en Cádiz (17,52%), Granada (17,3%) y Córdoba (17,04%).
