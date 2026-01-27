Málaga presenta los segundos salarios más altos de Andalucía, superada ligeramente por Sevilla

El mercado laboral de la provincia de Málaga presenta los segundos salarios más altos de Andalucía, superada en esta ocasión ligeramente por los de Sevilla, tras dos años donde sí había sido la primera. Según recoge el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en su nuevo estudio "Los salarios en Andalucía", publicado este lunes, la provincia malagueña presentó en 2024 (último dato disponible) un salario bruto anual de 20.269 por trabajador, con un avance del 4,2% respecto al ejercicio anterior, una cuantía que la sitúa ahora por detrás de Sevilla, donde el importe medio fue de 20.293 euros y el aumento del 4,6%.

En el extremo opuesto se encuentran Huelva (16.671 euros) y Jaén (17.016 euros), las dos provincias con menores percepciones salariales medias.

En todas las capitales de provincia el salario superó a la media provincial, en un rango que oscila entre el 9% en Málaga y el 32% en Granada.

La media regional arroja que los asalariados residentes en Andalucía percibieron de media en el año 2024 un salario bruto anual de 19.205 euros un 4,8% más que en 2023. Cada asalariado trabajó, en término medio, un 74% del tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año.

Así, en términos del "salario equivalente anual a tiempo completo", la percepción salarial media de los andaluces sería de 26.123 euros, un 4% superior a la de 2023. En el caso de la provincia de Málaga, el "salario equivalente anual a tiempo completo" se situaría en los 26.075 euros un 3,7% más que en 2023.

El IECA elabora los datos a partir de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL)La población de referencia la forman las personas que han tenido alguna relación de ocupación por cuenta ajena a lo largo del año. Se calculan así dos medidas: el salario bruto anual y el salario equivalente anual a tiempo completo, ambos desagregados por características de la persona, de la trayectoria profesional en el último año y del historial de relaciones con la Seguridad Social en toda la vida laboral.

Málaga y Marbella, en zona media-baja de los grandes municipios

Al examinar los 13 municipios andaluces mayores de 100.000 habitantes (que incluyen las ocho capitales de provincia más Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera, Marbella y Roquetas de Mar) se observa que los salarios más altos se perciben en Granada capital (25.529 euros), Algeciras (24.179 euros), Sevilla capital (23.927) y Cádiz capital (22.729).

Málaga capital aparece en el puesto octavo, con 22.151 euros. Marbella, la otra localidad malagueña que figura en este apartado, aparece en la decimosegunda posición (19.232 euros), sólo por delante de la almeriense Roquetas de Mar (17.678 euros).

El informe constata que los salarios más altos están en los municipios de mayor tamaño: en Málaga, las localidades con más de 100.000 habitantes presentan medias de 21.567 euros, las de entre 40.000 y 100.000 se colocan en los 20.685 euros y los de menos de 40.000 están en 16.922 euros.

Brecha salarial entre sexos

A nivel andaluz, la percepción salarial bruta de los hombres fue un 23,5% superior a la de las mujeres (21.103 euros frente a 17.093). La provincia de Málaga reproduce este escenario, aunque con una brecha algo menor del 20,9% (22.134 euros de los hombres frente a 18.297 de las mujeres).

Camareros atienden a los clientes de un establecimiento de hostelería en Málaga. | ÁLEX ZEA / L. O.

El salario crece con la edad. El salario equivalente anual a tiempo completo de los mayores de 40 años ascendió a 28.109 euros en 2024, frente a los 23.529 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores.

Salarios y vidas laborales

En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2024, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (27.592 euros frente a 9.016 euros, respectivamente).

"La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo", comenta el IECA.

No obstante, en términos del "salario equivalente anual a tiempo completo", que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, el informe señala persisten algunas diferencias (29.496 euros para los que trabajaron todo el año y 22.027 euros para los que no).

Paralelamente, ese "salario equivalente anual a tiempo completo" decrece a medida que aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año (27.949 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 23.486 si tuvo más de uno).

El sueldo crece con la antigüedad

En la publicación se incorporan también características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el salario crece con la antigüedad en la empresa (35.745 euros si la persona lleva más de 10 años en la empresa frente a 23.883 euros si lleva menos de 10 años).

En cambio, disminuye cuando la persona ha tenido alguna experiencia de desempleo en su vida laboral (28.260 euros si la persona nunca ha tenido una experiencia de desempleo, 25.291 euros si la ha tenido).