La suspensión del AVE con Madrid empieza a afectar a las reservas hoteleras en Andalucía y la Junta busca alternativas

El parón de la línea de AVE con Madrid se empieza a entrever en las reservas hoteleras y el turismo en Andalucía. Aún sin datos oficiales, la Junta de Andalucía busca alternativas para que esta suspensión afecte lo menos posible al principal motor de la economía en muchas ciudades andaluzas.

La próxima edición de H&T, Salón de Innovación en Hostelería, se celebrará del 2 al 4 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) en un contexto marcado por este parón ferroviario que afecta a Andalucía, provocado tras el descarrilamiento en Adamuz el pasado 18 de enero. Una situación que ha puesto el foco en la movilidad de profesionales y visitantes, así como en su posible impacto sobre la actividad turística y empresarial.

Impacto doble: reservas y reputación del destino

Representantes institucionales y del sector reconocen que la incidencia ferroviaria ya está teniendo efectos en distintos ámbitos de la economía andaluza. La secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar, ha señalado que, junto a las asociaciones empresariales y con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), se está llevando a cabo una recopilación de datos para evaluar el alcance real de esta situación, especialmente en sectores como la hotelería, la restauración y el comercio.

Según ha trasladado Aguilar, la afección es doble: por un lado, se han producido algunas cancelaciones y ajustes en reservas, y por otro, existe un impacto reputacional, al influir en la percepción de Andalucía como destino accesible y bien conectado.

La secretaria general para el Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar / Esperanza Menndoza

H&T mantiene su actividad pese a las dificultades de movilidad

Pese a este escenario, desde la organización de H&T se lanza un mensaje de tranquilidad. Aunque el parón ferroviario complica los desplazamientos, se considera que la afectación a ferias profesionales como H&T será mínima. En representación de la presidencia del Comité Organizador de H&T 2026, Mari Francis Peñarroya asegura que se ha mantenido contacto directo con ponentes, expositores y asistentes, muchos de los cuales ya han optado por vuelos alternativos o desplazamientos por carretera para garantizar su presencia en Málaga.

De forma paralela, desde la Consejería y en coordinación con el tejido empresarial andaluz, se están impulsando medidas y acciones para paliar las dificultades, especialmente en el caso de eventos estratégicos para el sector turístico y hostelero.

El sector, protagonista también en FITUR

Este contexto ya fue abordado recientemente en FITUR, donde el sector turístico andaluz volvió a demostrar su capacidad de respuesta en un escenario complejo. Desde la Junta de Andalucía se ha subrayado que, pese a tratarse de un momento especialmente exigente, el sector profesional ha respondido como nunca, con una intensa agenda de reuniones y un alto nivel de participación.

En este sentido, se ha destacado el trabajo serio, riguroso y coordinado desarrollado por el empresariado andaluz, cuyos resultados serán presentados en breve con datos concretos. Un esfuerzo colectivo que refuerza el posicionamiento de Andalucía y que, según se ha indicado, merece ser puesto en valor.

H&T 2026 celebrará su vigésimo octava edición con cifras récord, consolidándose como una de las principales citas nacionales e internacionales para la innovación, el negocio y el conocimiento en hostelería y turismo. La feria reunirá a más de 600 empresas expositoras, contará con cerca de 20.000 metros cuadrados de superficie y ofrecerá un amplio programa centrado en digitalización, sostenibilidad, inteligencia artificial y experiencia del cliente.

Pese a las actuales dificultades de movilidad, la organización confía en que el evento se desarrolle con normalidad y vuelva a convertir a Málaga, durante tres días, en el epicentro del sector hostelero.