Sucesos
El petrolero que llevaba días a la deriva en Alborán arregla máquinas y ya se dirige a Tánger
El Chariot Tide, que perdió la propulsión la pasada semana en el Estrecho de Gibraltar y fondeó en aguas de Marruecos para reparar el motor, terminó siendo arrastrado por el fuerte temporal
El petrolero que llevaba varios días a la deriva en el Mar de Alborán por una avería en la máquina ya ha subsanado sus problemas y navega a Tánger, su puerto de destino desde que saliera hace unas semanas desde Ust'-Luga (Rusia). Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes, que han añadido que el Chariot Tide, con casi 200 metros de eslora y capacidad para transportar más de 300.000 barriles, está siendo escoltado por el remolcador Clara Campoamor de Salvamento Marítimo, uno de los barcos españoles que han seguido de cerca sus movimientos desde que se conociera la incidencia.
Las fuentes han explicado que el petrolero, que opera bajo bandera de Mozambique, quedó sin máquina el pasado 22 de enero cuando navegaba por el Estrecho de Gibraltar, poco antes de llegar a su destino Tanger Med. Al estar inicialmente en aguas de responsabilidad marroquí, el país norteafricano asumió la gestión de la situación del buque, que fondeó cerca de la costa de Marruecos para solucionar los problemas.
Temporal
Sin embargo, el fuerte temporal de los últimos días lo ha desplazado por aguas internacionales hacia el Este, llegando a sobrepasar la Isla de Alborán y quedando a unas 33 millas al sur de Adra (Almería), ya dentro de la zona de responsabilidad SAR española. A pesar de las malas condiciones meteorológicas, fuentes de Salvamento Marítimo aseguraron esta mañana que la situación estaba controlada.
VesselFinder, la web de rastreo marítimo que ofrece datos en tiempo real, detalla en el perfil del buque que cuenta con sanciones y restricciones de la Unión Europea y Reino Unido.
