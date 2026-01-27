A prisión el hombre acusado de matar a su expareja en Alhaurín el Grande

El hombre detenido por presuntamente matar a puñaladas a su expareja en Alhaurín el Grande ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha ordenado hoy la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Coín, competente en Violencia sobre la Mujer, que inicialmente lo investiga por un delito de homicidio y otro delito de quebrantamiento de medida de alejamiento que tenía vigente por un episodio anterior. La juez titular también le prohibe acercarse y comunicarse con sus tres hijos, un varón de once años y dos mellizas de ocho, y ha acordado suspender la patria potestad.

El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar porque está a la espera de contar con un letrado particular y ha solicitado ser examinado por un médico sobre su situación mental. Las fuentes han explicado que la pareja se encontraba en trámites de divorcio, demanda que se presentó ante el mismo juzgado hace algunos meses. El presunto homicida fue condenado el pasado 3 de diciembre a una pena de cuatro meses de prisión por haber quebrantado otra orden de alejamiento que le había sido impuesto en una causa judicial por vejaciones, amenazas y maltrato por la que aún no ha sido juzgado.

El acusado asumió los hechos y aceptó la pena impuesta por el quebrantamiento, quedando pendiente la causa principal que será previsiblemente juzgado por el Penal número 13 de Málaga. La entrada en prisión quedó entonces en suspenso durante dos años con la condición de no cometiera ningún delito. La condena de diciembre fue dictada por la misma Sección de Coín y tuvo su origen en unos hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025. El TSJA ha explicado que Victoria, la ahora fallecida, denunció a su pareja tras sufrir una patada en la cadera y amenazas de muerte, además de varios insultos. Al día siguiente y tras tomarles declaración a ambos, el Tribunal de Instancia impuso al investigado la prohibición de aproximación a menos de 300 metros de su domicilio y de cualquier lugar en el que se encontrara, así como la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio.

Noticias relacionadas

En cuanto a las medidas civiles, la juez concedió a la mujer el disfrute de la vivienda familiar junto a sus hijos y la obligación para el padre de abonar mensualmente una cantidad económica para la manutención de los menores. Anteriormente, en el mes de marzo de 2024, el detenido fue juzgado y condenado en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por un delito leve de amenazas sobre su mujer. La condena consistió en 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la prohibición de portar armas de fuego y una medida de alejamiento de cuatro meses respecto de su pareja. La condena ya ha sido cumplida por el detenido y la pareja reanudó la convivencia familiar hasta los hechos ocurridos el 22 de octubre.