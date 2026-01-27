El restaurante malagueño que triunfa en Sevilla: con los camperos "más enormes" que ya han conquistado a mas de 75.000 sevillanos

La calidad culinaria que ofrece Málaga ha hecho de la provincia una auténtica Meca gastronómica en la que es indispensable probar sus bocados más típicos, como sus espetos, su gazpachuelo y su campero. Este último se ha convertido en uno de los mayores emblemas del territorio gracias a sus ingredientes frescos y su famoso pan redondo y bajo, que nació en los años 80 de la mano de Miguel Berrocal Márquez, el dueño del negocio 'Los Paninis', que decidió ofrecer un nuevo bocadillo para todos los clientes que salían del cine que había cerca.

Desde entonces, este bocado se ha convertido en uno de los sellos distintivos de Málaga en todo el país, con cada vez más adeptos a uno de los platos más auténticos y deliciosos de la gastronomía andaluza.

Camperos "auténticos malagueños" en Sevilla

Una innovación culinaria que incluso ha salido de Málaga y se ha exportado a otras provincias y territorios, como es el caso de Sevilla, que ha abierto un restaurante especializado en camperos hechos por "auténticos malagueños".

Este restaurante que ofrece los camperos "más bestiales y grandes" de Sevilla, llevando la más pura esencia de Málaga a la provincia sevillana, es 'A cara perro', un negocio que cuenta con 13 especialidades diferentes de este tradicional bocado en sus locales de Dos Hermanas y Montequinto.

Un restaurante malagueño que ya ha conquistado a 75.000 sevillanos

En ambos negocios, se ofrecen gran variedad de platos, como pizzas "enormes", innovadoras hamburguesas de todos los sabores y todo tipo de entrantes. Pero si un producto destaca sobre los demás son sus emblemáticos camperos, que se han convertido en seña de identidad de este restaurante.

En los tres años de trayectoria que lleva 'A cara perro' en la provincia sevillana, ya son más de 75.000 los camperos que ha vendido, y que destacan por ser los "más grandes y baratos" de Sevilla, tal y como aseguran sus propios comensales.

Precios de estos camperos malagueños en Sevilla

Son 13 las distintas especialidades que ofrece este restaurante y que se pueden degustar por un precio de entre 5 y 8 euros, lo que para su clientela es un "precio de risa" ante la calidad y el tamaño que presentan estos platos.

Entre la amplia variedad de camperos de los que dispone destacan el 'Tata', su versión del 'Mantecaito' sevillano, con lomo, salsa al whisky, jamón y patatas; o el 'César', con pollo empanado, pepinillo, salsa césar, cebolla morada, lechuga y parmesano.

A esto se suma su campero de 'Kebab', con lechuga, tomate y salsa yogur; y el 'Obama', con pollo a la plancha, queso cheddar, bacon, tortilla francesa y salsa barbacoa.

Hamburguesas, pizzas y entrantes: mucho más que camperos

Pero este negocio no solo dispone de toda clase de camperos, creados con pan de masa madre, sino que su clientela también puede disfrutar de diversos entrantes desde 5 euros, como sus patatas pulled-pork, los nuggets, las gyozas de wagyu, ensaladas, nachos gratinados o los jalapeños con queso.

Además, ofrece una amplia variedad de hamburguesas desde 7 euros, como la 'Sombra', con pan negro, doble lámina de vacuno, lascas de parmesano, cebolla caramelizada, champiñones salteados y salsa trufada; o la 'Burger Lotus', con doble lámina de vacuno, doble de queso cheddar, doble de bacon, salsa y galleta Lotus.

Ubicación de los dos locales de este restaurante malagueño en Sevilla

De igual modo, se encuentra la 'Burger USA', con pulled pork, pan brioche de entre 80 y 85 gramos, queso cheddar, bacon y salsa barbacoa; y la 'Burger Chicken Boom', con pollo crujiente, pan brioche, huevo a la plancha, queso cheddar, cebolla morada y salsa miel mostaza.

Así, uno de los mayores tesoros culinarios de Málaga ya se puede degustar en Sevilla gracias a 'A cara perro' y a sus locales de Montequinto, en la calle Virgilio, y Dos Hermanas, en la calle Nuestra Señora del Carmen número 12.