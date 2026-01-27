Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%

La plataforma Escrapalia ha anunciado este martes la salida a subasta pública de más de 60 activos inmobiliarios en el marco del proceso de liquidación de la inmobiliaria Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias S.A. Los activos están distribuidos por la Costa del Sol en Marbella, Benalmádena, Casares, Mijas y Rincón de la Victoria con una tasación conjunta valorada en 1,8 millones y saliendo a puja con descuentos de hasta el 75%.

El activo más importante de la cartera es un chalet unifamiliar en Marbella, ubicada en la urbanización El Rodeo (La Mariposa) que pertenece a la zona Nueva Andalucía, muy cerca de Puerto Banús. Con una superficie de 282 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 1.000 metros cuadrados, esta propiedad, tasada en más de 1,3 millones de euros, se subasta con un precio de salida de 815.000 euros. Escrapalia destaca que ofrece un margen de inversión significativo en un entorno de alta revalorización y demanda internacional.

La vivienda, que incluye terraza y zona exterior, dispone de una distribución funcional en dos plantas. En la planta baja se sitúa un porche y vestíbulo de entrada, salón de estar con chimenea, comedor, cocina y dormitorio de servicio. La planta alta dispone de tres dormitorios.

Según se ha informado Escrapalia, el inmueble lleva mucho tiempo okupado ilegalmente y para poder tener la posesión del mismo, deberá tramitarse el procedimiento judicial correspondiente.

La subasta permanecerá abierta hasta el 20 de febrero. Pueden participar cualquier persona, autónomo, empresa o inversor, registrándose de forma gratuita en Escrapalia. Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 81.500 euros que será devuelto íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Cien trasteros y plazas de garaje en cuatro localidades

La subasta incluye además una amplia gama de microactivos en complejos residenciales que Escrapalia destaca como de interés tanto para uso propio como para inversión en alquiler vacacional o residencial.

En Hacienda Casares, se ofertan tres lotes de siete plazas de garaje, 20 y 36 plazas y trasteros agrupados con precios de salida que van desde los 8.400 euros por el conjunto hasta los 46.000 euros. El plazo de puja finaliza el 3 de marzo.

En Benalmádena, la liquidación abarca varios activos en la Urbanización Jardines de Benalmádena. Aquí se subastan 6 lotes de plazas y garajes de forma individual o agrupados, con precios desde los 2.500 euros. El cierre de estas subastas está previsto para el 17 de febrero.

Un imueble de Mijas con lotes de garajes y traseros a subasta de la liquidación de Aifos. / L. O.

Además, la cartera se extiende a otros puntos clave de la geografía costasoleña. En Rincón de la Victoria se ofrece una plaza de aparcamiento de 27 metros cuadrados en la Urbanización Canario Alto, con un precio de salida de 6.500 euros.

Mientras, en Lomas de Riviera (Mijas) se liquidan cinco lotes de plazas y trasteros agrupados con precios desde los 4.500 euros distribuidos en los edificios Orion, Andrómeda, Tauro y Pegaso, con cierre programado para el 5 de marzo de 2026.

Depósito de garantía

Todos los activos se comercializan mediante subasta pública electrónica en Escrapalia, plataforma especializada en la enajenación de activos concursales. Los interesados deben registrarse de forma gratuita, realizar un depósito de garantía que varía según el lote (reembolsable en caso de no resultar adjudicatarios) y seguir las instrucciones del lote correspondiente. La documentación completa —incluyendo planos, cargas, gastos y condiciones— está disponible en cada ficha.

Oportunidad de inversión en la Costa del Sol

"Esta liquidación no solo permite recuperar valor para la masa activa, sino que abre la puerta a nuevos propietarios que buscan posicionarse en el mercado de la Costa del Sol con condiciones excepcionales. Desde una vivienda de lujo hasta un trastero funcional, cada activo responde a una necesidad real del mercado actual", apunta Marta Casado, de Escrapalia Inmuebles.

A su juicio, la liquidación de AIifos representa una "ventana temporal limitada" para acceder a activos en "ubicaciones privilegiadas con descuentos significativos respecto a su valor de mercado", atractivos tanto para inversores internacionales, fondos de microinversión o familias localess.

La operación, gestionada por la administración concursal y ejecutada a través de Escrapalia, busca maximizar el valor de los activos mediante -señala la plataforma- un proceso "transparente, competitivo y accesible a todo tipo de compradores".