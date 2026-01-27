Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salvamento Marítimo sigue los pasos de un petrolero con problemas de motor en el Mar de Alborán

El remolcador Clara Campoamor escolta el buque, que comenzó a tener problemas el jueves de la pasada semana en el Estrecho de Gibraltar

Foto de archivo del buque cuando se llamada Marabella Sun.

Foto de archivo del buque cuando se llamada Marabella Sun. / L. O.

Jose Torres

El buque Chariot Tide, un petrolero de casi 200 metros de eslora que opera bajo bandera de Mozambique, lleva varios días a la deriva frente a las costas andaluzas al sufrir problemas de motor, según han confirmado fuentes de Salvamento Marítimo.

El buque, que sigue una trayectoria de oeste a este y ayer pasó frente al litoral malagueño, ha sobrepasado esta madrugada la Isla de Alborán custodiado por el Clara Campoamor, un remolcador de altura conocido por su polivalencia y funciones adicionales. Fuentes del organismo del Ministerio de Transportes sitúan el barco a 37 millas al sur de Adra y aseguran que la situación está controlada.

Rastreo del buque

VesselFinder, la web de rastreo marítimo que ofrece datos en tiempo real, detalla en el perfil del buque que cuenta con sanciones y restricciones de la Unión Europea y Reino Unido y que su último puerto fue Ust'-Luga (Rusia) y que se dirigía al de Tánger. Sin embargo, los problemas de motor no le permitieron llegar al puerto marroquí.

Este incidente se remonta al menos al jueves 22 de enero, cuando EuropaSur publicó los problemas que el Chariot Tide comenzó a tener en una zona tan sensible como el Estrecho de Gibraltar.

Dos días después, el diario digital gaditano informó de que el petrolero fue apartado de la zona por cuatro remolcadores marroquíes que lo arrastraron varias millas al este de Algeciras y Ceuta.

RRSS WhatsAppCopiar URL
