Suspendida la actividad lectiva este miércoles en la comarca de Ronda por la borrasca Joseph

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Málaga, Almería y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz.