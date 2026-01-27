Temporal
Suspendida la actividad lectiva este miércoles en la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
La suspensión afecta a 77 municipios de las provincias de Málaga, Almería y Cádiz
EP
Sevilla
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Málaga, Almería y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.
Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz.
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
- Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
- Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro