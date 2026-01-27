Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la actividad lectiva este miércoles en la comarca de Ronda por la borrasca Joseph

La suspensión afecta a 77 municipios de las provincias de Málaga, Almería y Cádiz

Este miércoles quedan suspendidas las clases lectivas por la borrasca Joseph.

Este miércoles quedan suspendidas las clases lectivas por la borrasca Joseph. / Europa Press

EP

Sevilla

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Málaga, Almería y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha detallado en un comunicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, estos municipios pertenecen a las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, Ronda en Málaga y Grazalema en Cádiz.

