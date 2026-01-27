Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza

El nuevo hospital de Málaga, que llevará el nombre de Virgen de la Esperanza, fue anunciado tras una reunión entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el hermano mayor de la Hermandad.

Recreación del tercer hospital de Málaga.

Recreación del tercer hospital de Málaga. / L.O.

Cristóbal G. Montilla

Cristóbal G. Montilla

El futuro tercer hospital de Málaga llevará el nombre Virgen de la Esperanza, tal y como se estaba pidiendo desde la sociedad malagueña, en la que hay una recogida de firmas por entidades y empresas para apoyar esta propuesta.

Este nuevo detalle sobre el macroproyecto sanitario trascendió este martes, en la antesala del inicio de las obras proyectadas en los terrenos vecinos al Hospital Civil.

Así lo anuncio el hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza de Málaga, Sergio Morales, tras reunirse en la capital malagueña con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En el acto, celebrado en la Delegación de la Junta en Málaga, también intervino el alcalde Paco de la Torre y, finalmente, tomó la palabra Juanma Moreno.

El presidente también detalló que el nuevo nombre del centro sanitario ya se incluirá en las rotulaciones, dentro de unas semanas, cuando se proceda a la colocación de la primera piedra de las obras

"El tercer hospital está adjudicado, próximamente se pondrá la primera piedra y las obras duran cuatro o cuatro años y medio, espero que no se retrasen", añadió Moreno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se reúnen con el hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza para anunciar que el nombramiento del tercer Hospital de Málaga se llamará Virgen de La Esperanza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, se reúnen con el hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza para anunciar que el nombramiento del tercer Hospital de Málaga se llamará Virgen de La Esperanza / Álex Zea

Imagen muy devocional

El presidente andaluz celebró la culminación de la iniciativa ciudadana con miles de adhesiones que lo ha hecho posible, y tras oficializarse que ese será el nombre del centro sanitario se expresó en estos términos: "Hoy es el colofón a una iniciativa que nace de la propia hermandad, es la imagen de una virgen con mucha devoción no solo en Málaga y Andalucía, sino también desde el punto de vista nacional e internacional como he comprobado estos últimos tiempos".

Igualmente, Moreno destacó el fuerte vínculo creado entre esta advocación y la propia salud. "La esperanza es el sentimiento que más expresan quienes tienen que ir a curarse a un hospital, la esperanza nunca debe perderse", añadió.

Por su parte, el hermano mayor de la Esperanza, Sergio Morales, agradeció el apoyo y las numerosas adhesiones a la iniciativa que lo ha hecho posible y consideró un honor que la Vorgen de la Esperanza dé nombre al que será, a par tir de la próxima década, uno de los hospitales más grandes del país.

Casi un millar de camas

Este ambicioso centro sanitario está previsto con casi un millar de camas y más de 600 millones de inversión total en la zona del Hospital Civil de la capital malagueña.

En concreto, el futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación. Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos.

En su zona de consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería. Además, contará con un área específica destinada a la docencia y la investigación. El Gobierno andaluz pretende que la apertura del complejo hospitalario se lleve a cabo en torno a 2032

El futuro tercer hospital de Málaga ya tiene nombre: se llamará Hospital Virgen de la Esperanza

