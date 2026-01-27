Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De la Torre regresa a Bruselas para defender la candidatura de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera de la UE

Málaga compite con otras ocho ciudades europeas por la sede de la EUCA, un organismo que empezará a funcionar en 2026 y que gestionará datos y coordinará las autoridades aduaneras de la UE

De la Torre y Almunia siguen a Moreno y Montero para presentar la candidatura de Málaga a la EUCA el pasado 10 de diciembre.

De la Torre y Almunia siguen a Moreno y Montero para presentar la candidatura de Málaga a la EUCA el pasado 10 de diciembre. / Ayuntamiento de Málaga

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha desplazado a Bruselas para defender este miércoles la candidatura de Málaga a albergar la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA), un organismo clave en la reforma del sistema aduanero comunitario. La comparecencia tendrá lugar ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo, junto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La audiencia forma parte del proceso de selección abierto por las instituciones europeas para decidir la ubicación de esta nueva agencia descentralizada, cuya sede se elegirá mediante una votación entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

Nueve ciudades europeas en la carrera por la EUCA

Los eurodiputados de la comisión IMCO someterán a preguntas a los representantes de las nueve ciudades candidatas, entre las que figuran, además de Málaga, Lieja (Bélgica), Lille (Francia), Zagreb (Croacia), Roma (Italia), La Haya (Países Bajos), Varsovia (Polonia), Oporto (Portugal) y Bucarest (Rumanía).

Las respuestas servirán para fijar la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones con el Consejo sobre la futura sede de la Autoridad Aduanera de la UE, un organismo que comenzará a funcionar de forma progresiva a partir de 2026 y deberá estar plenamente operativo en enero de 2028.

Una candidatura respaldada por todas las administraciones

La candidatura de Málaga fue presentada oficialmente el 27 de noviembre por el Gobierno de España, con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, dentro del proceso impulsado por la Comisión Europea para reforzar la gobernanza de la Unión Aduanera.

La creación de la EUCA forma parte del paquete legislativo aprobado por Bruselas en mayo de 2023, diseñado para dar respuesta al fuerte incremento del comercio electrónico —especialmente desde China— y a la creciente complejidad en el control de las mercancías que entran en el mercado único.

La Autoridad Aduanera de la Unión Europea tendrá como funciones principales la gestión de datos a través de un Centro de Datos unificado, la coordinación de las autoridades aduaneras nacionales, la gestión operativa de crisis y el apoyo a otros organismos encargados de proteger la integridad del mercado único.

La agencia contará con una plantilla aproximada de 250 empleados y será responsable del mantenimiento del nuevo sistema electrónico único para las gestiones aduaneras en toda la UE, uno de los pilares de la reforma.

Una delegación europea visita Málaga para conocer lo que la ciudad ofrece para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA)

Una delegación europea visita Málaga para conocer lo que la ciudad ofrece para acoger la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) / Ayuntamiento de Málaga

Visitas técnicas y presentación previa en Bruselas

La defensa de la candidatura ante el Parlamento Europeo llega después de que una delegación europea, integrada por representantes de Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia, Hungría y Bulgaria, visitara Málaga a principios de enero para conocer sobre el terreno los activos de la ciudad. Durante esa visita se recorrieron las tres posibles sedes incluidas en el dossier, además de Málaga TechPark y distintos espacios del Centro Histórico.

Previamente, el 10 de diciembre, Málaga ya presentó en Bruselas una candidatura definida como “sólida y competitiva”, con la que aspira a reforzar su visibilidad internacional y consolidarse como sede de organismos europeos estratégicos, tras otros intentos fallidos en el pasado.

Criterios de selección: conectividad, oficinas y ecosistema

La decisión final sobre la sede de la EUCA se adoptará mediante un procedimiento tasado y transparente, basado en criterios fijados en la convocatoria pública aprobada el 16 de octubre. Entre ellos figuran la disponibilidad de oficinas, la conectividad digital y de transporte, la oferta hotelera, así como el ecosistema empresarial y educativo del entorno.

Noticias relacionadas y más

Con esta comparecencia ante el Parlamento Europeo, Málaga afronta uno de los hitos clave de un proceso que puede situar a la ciudad en el centro de la arquitectura aduanera europea.

TEMAS

