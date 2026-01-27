Vueos
La niebla obliga a desviar trece vuelos con destino a Málaga
Los aeropuertos de destino han sido Sevilla, donde han llegado cuatro vuelos, Jerez, dos vuelos, y el resto se han repartido por el territorio nacional
Málaga
Trece vuelos con destino a Málaga se han desviado a los aeropuertos de Sevilla, de Jerez y de otras ciudades fuera de Andalucía, debido a la intensa niebla.
Vuelos a Sevilla y Jerez
Aena ha detallado que los vuelos desviados de Málaga a Sevilla procedían de Estambul, Madrid, Barcelona y Oslo.
Por otro lado, los vuelos desviados de Málaga a Jerez procedían de Tampere y Dublín.
Aeropuertos fuera de Andalucía
No obstante, otros siete vuelos han sido desviados por el mismo motivo a otros aeropuertos que no son andaluces. En total, el aeropuerto de Málaga ha desviado este martes 13 vuelos a otros aeropuertos por la niebla.
