Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tercer hospitalTorres de MartiricosVigilanciaAlerta naranjaVíctima JosephHospital RegionalNarcosContratos
instagramlinkedin

Vueos

La niebla obliga a desviar trece vuelos con destino a Málaga

Los aeropuertos de destino han sido Sevilla, donde han llegado cuatro vuelos, Jerez, dos vuelos, y el resto se han repartido por el territorio nacional

Archivo - Un avión hace una ruta desde Málaga

Archivo - Un avión hace una ruta desde Málaga / L.O

La Opinión

Málaga

Trece vuelos con destino a Málaga se han desviado a los aeropuertos de Sevilla, de Jerez y de otras ciudades fuera de Andalucía, debido a la intensa niebla.

Vuelos a Sevilla y Jerez

Aena ha detallado que los vuelos desviados de Málaga a Sevilla procedían de Estambul, Madrid, Barcelona y Oslo.

Por otro lado, los vuelos desviados de Málaga a Jerez procedían de Tampere y Dublín.

Noticias relacionadas y más

Aeropuertos fuera de Andalucía

No obstante, otros siete vuelos han sido desviados por el mismo motivo a otros aeropuertos que no son andaluces. En total, el aeropuerto de Málaga ha desviado este martes 13 vuelos a otros aeropuertos por la niebla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
  2. Ángela y Daniel se bajaron siete minutos antes del accidente en Adamuz: una historia de supervivencia
  3. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  4. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  5. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  6. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  7. Un médico malagueño, entre los desaparecidos tras el accidente de Adamuz
  8. Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro

El petrolero que llevaba días a la deriva en Alborán arregla máquinas y ya se dirige a Tánger

El petrolero que llevaba días a la deriva en Alborán arregla máquinas y ya se dirige a Tánger

Despiden con una ovación a Emilio Alba, tras casi 30 años al frente del Servicio de Oncología del Clínico

Despiden con una ovación a Emilio Alba, tras casi 30 años al frente del Servicio de Oncología del Clínico

Alerta naranja por vientos fuertes en el litoral y Ronda

El Hospital Regional de Málaga realiza 284 trasplantes en 2025, la segunda mayor cifra de Andalucía

El Hospital Regional de Málaga realiza 284 trasplantes en 2025, la segunda mayor cifra de Andalucía

El restaurante malagueño que triunfa en Sevilla: con los camperos "más enormes" que ya han conquistado a mas de 75.000 sevillanos

El restaurante malagueño que triunfa en Sevilla: con los camperos "más enormes" que ya han conquistado a mas de 75.000 sevillanos

La niebla obliga a desviar trece vuelos con destino a Málaga

La niebla obliga a desviar trece vuelos con destino a Málaga

Detenido en Málaga un falso enfermero que ha ejercido en ambulancias del 061

Detenido en Málaga un falso enfermero que ha ejercido en ambulancias del 061

La borrasca Joseph se cobra su primera víctima: muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos

La borrasca Joseph se cobra su primera víctima: muere una mujer tras caerle una palmera en Torremolinos
Tracking Pixel Contents