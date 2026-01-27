Así se vería Málaga en The Last of Us: llena de musgo e infectados

El creador digital Gamer Dreams AI ha publicado una recreación visual que traslada varias ciudades reales a un escenario postapocalíptico inspirado en The Last of Us, utilizando Inteligencia Artificial para mostrar, calle a calle, cómo cambiarían estos lugares si formasen parte del universo de la saga.

En sus vídeos e imágenes aparecen ciudades como Londres, Venecia o Buenos Aires, pero también enclaves de la provincia de Málaga. En esta ocasión, Málaga capital y Nerja se convierten en paisajes devastados.

En el caso de Málaga, la IA muestra una ciudad teñida de verde, con espacios icónicos completamente desiertos. Lugares tan reconocibles como el Mercado de Atarazanas, la Plaza de la Constitución, calle Larios o la playa de la Malagueta aparecen devorados por el musgo y la vegetación. Una Málaga sin movimiento, sin vecinos y abandonada.

La recreación también se detiene en Nerja. Espacios tan reconocibles como el Balcón de Europa, las Cuevas de Nerja y algunos miradores aparecen transformados en un enclave tomado por tonos verdosos y señales del desastre.

El paseo marítimo, completamente vacío, refuerza esa sensación de aislamiento y "fin del mundo" tan característica del universo de la saga.

Por qué remite tanto a The Last of Us

La inspiración no es casual. The Last of Us se ambienta en un futuro en el que una infección causada por un hongo provoca el colapso de la civilización, mientras la humanidad intenta sobrevivir en un mundo hostil.

La saga nació como videojuego en 2013, desarrollado por Naughty Dog para Playstation, y dio el salto a la televisión en 2023 con su adaptación como serie de HBO, protagonizada por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie).