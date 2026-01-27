Cómo viajar de Málaga a Madrid tras el accidente de Adamuz: precios del autobús, avión y coche

Andalucía sigue, de momento, sin conexión ferroviaria directa con Madrid. El accidente de Adamuz (Córdoba) obligó a suspender cualquier línea que conecte el sur con la capital madrileña, mientras se investigan los hechos y se trabaja para restablecer la circulación.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló inicialmente el 2 de febrero como fecha orientativa, aunque los trabajos se están retrasando y "puede que se complique llegar a esa fecha".

Las cancelaciones han supuesto un caos en el servicio, dejando en tierra a muchos pasajeros que se han visto obligados a cambiar sus planes de viaje y buscar alternativas para viajar de Málaga a Madrid.

Renfe ha activado un plan alternativo para atender a los viajeros afectados por el corte. Según subrayan desde la compañía, se trata de un dispositivo pensado para personas que "deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios".

Cancelaciones de trenes dirección Madrid, en la estación María Zambrano. / Álex Zea

El plan de Renfe establece seis autobuses diarios entre Málaga María Zambrano y Madrid-Puerta de Atocha, con tres salidas desde Málaga y otras tres desde Madrid. Sin embargo, el trayecto dura ahora prácticamente el doble.

Un viaje que antes se hacía en torno a dos horas y media pasa a alargarse hasta 5 h 19 min si se decide realizar en autobús. Además, estos autobuses de Renfe no son directos: incluyen recorridos por carretera y paradas intermedias entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, lo que incrementará los tiempos de viaje.

Para desplazamientos dentro de Andalucía también hay paradas. Por ejemplo, los servicios entre Córdoba y Málaga efectúan parada en Antequera.

Horarios de los buses de Renfe

En dirección Málaga–Madrid, los horarios son: Málaga–María Zambrano (7:55) con llegada a Madrid–Puerta de Atocha (13:14), Málaga–María Zambrano (11:55) con llegada a Madrid–Puerta de Atocha (17:14), y Málaga–María Zambrano (15:55) con llegada a Madrid–Puerta de Atocha (21:14).

En sentido Madrid–Málaga, las salidas son: Madrid–Puerta de Atocha (9:00) con llegada a Málaga–María Zambrano (14:23), Madrid–Puerta de Atocha (13:00) con llegada a Málaga–María Zambrano (18:18), y Madrid–Puerta de Atocha (17:00) con llegada a Málaga–María Zambrano (22:23).

Todas las plazas se comercializan en clase turista y con precio fijo de 40 euros para los recorridos completos con destino a Málaga y Sevilla.

Vuelos disparados

Otra alternativa para viajar de Málaga a Madrid es el avión, una opción más rápida, pero no siempre barata. Durante las primeras horas posteriores al suceso, los vuelos se agotaron y llegaron a dispararse hasta 400 euros por un billete de ida.

Precio de los vuelos de Málaga a Madrid con Iberia el 3 de febrero. / La Opinión

Ante esta situación, Iberia limitó el precio de sus tarifas hasta el lunes 2 de febrero a 99 euros, aunque a partir del 3 de febrero el precio vuelve a subir.

Según los precios que manejas para billetes de solo ida en clase turista, el vuelo de las 07:15 cuesta 341 euros, el de las 11:25 cuesta 255 euros y el de las 15:40 vuelve a situarse en 341 euros, con importes que durante la primera semana del mes no bajan en muchos casos de esa cifra.

Air Europa también ha reforzado su operativa, pero sin establecer un límite de precios. Hay vuelos para este viernes 30 por 231 euros y 278 euros, y para el sábado 31 por 111,17 euros.

Coche compartido

El coche y el coche compartido son otra vía, aunque tampoco se libran de las subidas.

Los trayectos en Blablacar entre Málaga y Madrid, que normalmente oscilan entre 20 y 30 euros, han duplicado su coste. Si se reserva con antelación aún se encuentran alternativas por 32 euros, pero conforme se acerca el fin de semana el precio sube y se sitúa entre 40 y 52 euros.

Por último, el autobús regular también es una opción. Interbus ofrece billetes desde 20 euros por trayecto, aunque el tiempo de viaje se mueve entre 6:15 y 6:30 horas.

En definitiva, ahora mismo la opción más rápida para viajar de Málaga a Madrid es el avión, pero también la más cara. Mientras que tanto en autobús como en coche el desplazamiento supera las cinco horas y, en algunos casos, se acerca a las seis.