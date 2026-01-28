Borrasca Kristin en Málaga: Carreteras cortadas y rescates tras el temporal de lluvia y viento

El paso de la borrasca Kristin por la provincia de Málaga está dejando un reguero de incidencias en carreteras y vías urbanas, además de rescates y daños materiales, a causa del fuerte viento y las intensas lluvias. A lo largo de la mañana de este miércoles, cuando se han vivido los efectos más crudos de la borrasca, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga han realizado 25 intervenciones entre las 7.00 y las 14.00 horas, principalmente por caída de árboles, postes, elementos urbanos y vehículos atrapados por el agua.

Trece carreteras de la provincia han registrado incidencias por viento, lluvia, caída de árboles y desprendimientos. Los efectivos del CPB han mantenido ocho vías abiertas de las trece en las que han intervenido, aunque cinco tuvieron que ser cortadas al tráfico por la gravedad de los daños.

La circulación se va restableciendo conforme se retiran los elementos de la calzada, aunque se mantiene la recomendación de extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en el interior y la Serranía.

Carreteras cortadas en Málaga

A lo largo de este miércoles se han cortado al tráfico las siguientes vías:

MA-7402 (A-374 – Acinipo) , cortada por árboles caídos .

, cortada por . MA-8300 (A-7 – Casares) , cortada por la caída de un ciprés en un punto y por desprendimientos de lodos y piedras en otro tramo.

, cortada por la en un punto y por en otro tramo. MA-8301 (Estepona – Jubrique) , cortada por árboles caídos en diversos puntos.

, cortada por en diversos puntos. MA-8406 (MA-7402 – Venta de la Leche) , cortada por la caída de un árbol .

, cortada por la . MA-8302 (MA-8301 – Genalguacil), cortada por la crecida del río Almarchal y varios desprendimientos de tierras.

En este último caso, se precisa que Genalguacil no está incomunicada, ya que dispone de salida alternativa por la MA-8304 (por Algatocín).

La MA-7403 (Arriate – Puerto del Monte), ha sido cortada por escorrentías y arrastres de lodos. / L. O.

Además, se mantienen trabajos de limpieza y seguridad en otras carreteras abiertas, aunque con incidencias:

MA-7400 (A-367 – Arriate) , por árbol caído y barro en la calzada.

, por en la calzada. MA-7401 (A-374 – MA-8400) , por árbol caído .

, por . MA-7403 (Arriate – Puerto del Monte) , por escorrentías y arrastres de lodos .

, por y . MA-8303 (A-369 – Benarrabá) , por desprendimientos de tierras y caída de árboles .

, por y . MA-8305 (Algatocín – Jubrique) , por árbol caído .

, por . MA-8401 (Benaoján – Cortes de la Frontera) , por desprendimiento de tierras y rocas , además de un árbol caído .

, por , además de un . MA-8404 (MA-8305 – Genalguacil) , por desprendimientos de tierras, rocas y árboles .

, por . MA-8407 (MA-8405 – Montecorto), por desprendimientos de tierras en la calzada.

Ronda y Torremolinos, entre los municipios más afectados

Ronda ha concentrado el mayor número de actuaciones, con cinco intervenciones, entre ellas la caída de un árbol en la calle Armiñán, desprendimientos de celosías y canaletas en el entorno del casco histórico, la caída de una farola en la calle Paraguay y el rescate de un conductor atrapado con su vehículo en el arroyo Guadalcobacín.

En Torremolinos, los bomberos han actuado en cuatro puntos, destacando elementos con riesgo de caída en el camino del Pozuelo, el kilómetro 1.000 de la A-7, el pabellón Javier Imbroda y una palmera con peligro de desplome en el paseo marítimo, lo que ha obligado a extremar la precaución en estas zonas. Hay que recordar que el martes, con la borrasca Joseph, murió una joven en la avenida de Palma de Mallorca de este municipio por la caída de una palmera.

Incidencias en carreteras de la Costa del Sol y el interior

El temporal también ha provocado problemas en varias carreteras de la provincia. En Gaucín, se han contabilizado una quincena de árboles caídos que han llegado a obstruir la A-369, mientras que en Campillos se han registrado postes caídos o con riesgo de desplome en la A-7286, además de placas solares afectadas en una vía urbana.

Antena caída en la zona de El Padrón, en Estepona. / CPB

En Estepona, las intervenciones se han centrado en la caída de una gran antena, árboles en la zona de El Padrón, un garaje inundado y chapas con peligro de desprendimiento en una gasolinera. Además, se han registrado dificultades en la circulación por la A-7 por la presencia de bolsas de agua a su paso por este municipio.

En Algarrobo, se ha actuado por ramas con riesgo de caída en la N-340, y en Rincón de la Victoria por chapas desprendidas en Torre de Benagalbón.

Sigue cortada la carretera que conecta Estepona con Genalguacil, la MA-8302. El martes se tuvo que suspender el tráfico en esa vía por la crecida del río Almarchal, que ha inundado el badén de la MA-8302, a Genalguacil. La inundación se ha producido en el punto kilométrico 10+200, por lo que se dio aviso a la DGT para el corte de la carretera.

Rescates y daños por acumulación de agua

La borrasca Kristin también ha obligado a realizar rescates por crecidas de arroyos. En Torrox, una persona fue rescatada bajo el puente del río Güi, en El Morche, mientras que en Álora se intervino para liberar un vehículo atrapado en el arroyo del Algibe.

Rescate de un vehículo atrapado en el arroyo del Algibe, en Álora. / CPB

Otras actuaciones se han producido en Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, por postes con peligro de caída y el desprendimiento de un tejado, así como en Alpandeire, donde varias placas solares presentaban riesgo de desprendimiento en un hotel rural.

Recomendaciones ante el temporal

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos se insiste en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carreteras secundarias, no cruzar arroyos ni zonas inundadas y asegurar objetos susceptibles de caer por el viento. El dispositivo de emergencias continúa activo ante la evolución de la borrasca Kristin en la provincia de Málaga.