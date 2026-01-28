Borrasca Kristin en Málaga: Demandan nuevas mejoras viarias

Los alcaldes de la Serranía de Ronda han visto de nuevo cómo una borrasca amenaza con la tranquilidad cotidiana de miles de personas. Con las clases interrumpidas este miércoles en la totalidad de localidades serranas, el regidor socialista de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera, alzaba la voz en plena alerta naranja por fuertes vientos y nuevas precipitaciones en el Valle del Genal: "Cuando llueve, Genalguacil queda aislado. Hoy la carretera a Estepona vuelve a estar cortada y lo más preocupante es que ya no es noticia, es la normalidad cada vez que llueve".

Herrera relataba la situación de su localidad, al tiempo que centenares de vecinos eran desalojados también en Cortes de la Frontera o en Jimera de Líbar, como consecuencia de la crecida de ríos y arroyos. "El paso por el río Almarchal se inunda y nuestro pueblo queda aislado. Una vez más. Esta carretera es competencia de la Diputación de Málaga y Genalguacil es el municipio más aislado de toda la provincia", alegaba el propio Herrera al ser consultado por este diario.

Efectivos de los servicios de emergencias, durante una de las intervenciones de este miércoles. / L. O.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, pedía máxima precaución a la ciudadanía ante los distintos avisos naranjas y amarillos que hasta la jornada de este jueves hay activados a lo largo y ancho de la provincia. Relató que los servicios de emergencias de la propia Junta y de otras administraciones, como la Diputación de Málaga, intervenían desde primera hora de la mañana en la Serranía de Ronda o en otros emplazamientos del litoral ante la caída de árboles y desprendimientos que afectaban a numerosas carreteras.

Rachas inéditas

No obstante, subrayó que la alerta naranja por vientos inéditos de hasta 100 kilómetros por hora, en comarcas como la serrana, iba a permanecer en vigor hasta las siete de la tarde de este miércoles y fuentes de la propia Junta agregaban a esa hora que este jueves se retomarán las clases en el conjunto de municipios de la Serranía donde se interrumpieron por precaución para el miércoles.

Navarro expresó que las alertas se activaron "como consecuencia de la confluencia de la lluvia con el viento. En cuanto a la lluvia es por acumulación de agua y la subida de los ríos, al estar el suelo tan saturado". Y dijo que ese acumulado "es peligroso en aquellas zonas cercanas a los ríos. y supone un gran riesgo este temporal por el viento, sobre todo en el litoral por lo que ocurrió en Torremolinos este martes", especificó.

Trabajos de mejora de las vías afectadas por la lluvia en la provincia malagueña. / L. O.

Asimismo indicó que ante posibles desprendimientos se solicitaba que los desplazamientos por carretera se realizaran sólo en los casos de extrema necesidad. Y así recordemos los episodios de la primavera pasada, que durante meses interrumpieron el tráfico entre Ronda y San Pedro Alcántara a través del término municipal de Parauta y otras localidades del Genal.