Borrasca Kristin: nivel rojo del Guadiaro, en su máximo histórico, y naranja, el río Grande y el Guadalhorce

El temporal de la borrasca Kristin no solo está dejando un reguero de incidencias en carreteras y vías urbanas, además de rescates y daños materiales, a causa del fuerte viento y las intensas lluvias que ha provocado caída de árboles, postes, elementos urbanos y vehículos atrapados por el agua en muchos municipios malagueños. También está causando decenas de desalojos a causa de la crecida de los arroyos, ríos y vados inundables. Según la información de los aforos en tiempo real de la red Hidrosur, hasta cuatro ríos tiene niveles de aviso en la provincia: el río Guadiaro, en el trasvase hacia el Majaceite, en Cortes de la Frontera ha provocado la activación del nivel rojo, al marcar los 3,39 metros. En nivel naranja, el río Grande, a la altura de las Millanas (Tolox), 1,67 metros, y el río Guadalhorce, en Bobadilla, 3,28 m.. Y en nivel amarillo, el río Genal, a su paso por Jubrique, 1,43 m.

Evolución del aforo del río Guadiaro, a su paso por Majaceite, en Cortes de la Frontera / Hidrosur

La crecida del cauce del río Guadiaro, que ha llegado a los 3,6 metros en Cortes y ha provocado el desalojo preventivo de una decena de pesonas en la zona de la Estación de Jimera de Líbar , de las que cuatro han sido realojadas por el Ayuntamiento en un hotel, mientras que el resto se han ido con familiares. Al respecto, desde este Ayuntamiento han informado en las redes sociales de incidencias en la carretera de Cortes-Benaoján y en el acceso a parte de la barriada de la Estación por la crecida del río Guadiaro.

El alcalde Francisco Javier Lobo ha recordado a los vecinos que "la carretera de Cortes-Benaoján está cerrada", así como el acceso a la parte de la avenida La Barca y Ribera de la Ermita, en la Barriada La Estación, "queda cerrado a vehículos y personas por la crecida del río Guadiaro".

Asimismo, dos mujeres han sido evacuadas en Estación de Cortes de la Frontera --una de ellas se ha ido con familiares y otra se ha alojado provisionalmente en el Centro Social de Cortes--, desde cuyo Ayuntamiento han apuntado a una situación "un poco más complicada" que este martes por la subida del río. También otra familia ha sido evacuada en la Indiana, en la localidad de Ronda.

En total, unas 220 incidencias, muchas por inundaciones, como el desalojo preventivo de un colegio de Casares por la crecida del río y otras dos personas en Cortes de la Frontera. Así lo han informado desde Emergencias 112 Andalucía en una nota, en la que han indicado que el colegio desalojado se encuentra en la zona de Secadero y, según ha informado la Policía Local, de manera preventiva se han clausurado las clases y avisado a los padres para recoger a los menores. Asimismo, a través de las redes sociales del Ayuntamiento, la Policía Local ha informado de varios desprendimientos y caídas de árboles en calles del municipio, como en Carrera, en el tramo comprendido entre la tienda El Campero y la Casa Alfa, entre otras.

Desprendimientos en la MA-7400, en dirección a Arriate / L.O.

Río Grande y Guadalhorce, en nivel naranja

En nivel naranja, el río Grande, a su paso por Las Millanas, en Tolox, el principal afluente del Guadalhorce, desde el martes tarde, con una altura de 1,67 metros, con un caudal de 35,32 metros cúbicos por segundo, este miércoles, a las 18.00 horas, con evolución estable; y el río Guadalhorce, en Bobadilla, con 3,28 metros de altura y caudal de 51,09 m3/s y con tendencia alcista. En nivel amarillo se mantiene el río Guadalteba en Teba, que desciende ya del metro y medio (1,43), con un caudal de 68,83 m3/s.

Evolución del aforo del río Grande, a su paso por Las Millanas, y del Guadalhorce, a su paso por Bobadilla / Hidrosur

Esa crecida del río Guadalhorce ha provocado que el Ayuntamiento de Antequera activara el Plan de Emergencias Municipal. Varios pasos de caminos rurales se están inundando por la crecida de ríos y arroyos. Por ello, agente de la Policía Local y Protección Civil están controlando los accesos a zonas rurales, vados inundables y caminos próximos a los ríos, con especial atención en la pedanía de Bobadilla en las últimas horas. También están vigilantes del Arroyo Alcázar en Bobadilla Estación, punto negro de desbordamientos. En el casco urbano de la ciudad, las autoridades también han procedido al cierre temporal de parques y zonas verdes por prevención. En principio, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) termina a las seis de la tarde de este miércoles.

Vados inundable en la comarca, cerrado por la Policía Local, que está controlando los accesos a zonas rurales y caminos próximos a los ríos / L.O.

Cinco carreteras han quedado cortadas por el temporal, también se ha rescatado a varias personas y ha habido incidencias en la circulación de trenes como la interrupción entre Algeciras (Cádiz) y Bobadilla, en Antequera, al caer árboles en la vía.

La borrasca ha provocado en el día de hoy numerosas incidencias en las carreteras de la comarca de Antequera. La N-331, la carretera del Romeral en Antequera, se encuentra cortada desde el kilómetro 120 hasta el 133 en ambos sentidos a causa un obstáculo fijo. Lo mismo ocurre en el kilómetro 114 de la A-45 en Villanueva de Cauche, por Las Pedrizas. Esta mañana también se registró otro obstáculo en la calzada de la carretera A-7281, el acceso a Antequera desde la carretera de Córdoba.

La A-92M en Villanueva del Trabuco también ha estado bloqueada en el kilómetro 8.034, a la altura de la salida del Restaurante Paneque, sentido Málaga. El temporal también ha hecho estragos en la MA-5403, vía que une Ardales con El Chorro, así como en la A-365, carretera entre Sierra de Yeguas y Campillos, donde se han detectado más obstáculos fijos en mitad de la vía que ya han sido retirados.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga llevan realizadas 32 intervenciones motivadas por el temporal de viento y lluvia en la provincia desde las 7.00 a las 16.30 horas. Como el rescate a un conductor cuyo coche fue arrastrado por el agua en un paso sobre el arroyo del Algibe de Álora el del otrohombre atrapado en su coche en el arroyo Guadalcobacín, en Ronda.

Bomberos del CPB, en el rescate de un hombre de su coche atrapado en el arroyo del Algibe de Álora / L.O.

Rescates también la Axarquía, donde han salvado a una persona que estaba bajo el puente del río Güi en El Morche, en Torrox; a , y a otro en buen estado también del interior de su coche, atrapado en arroyo del Algibe, en Álora, y han actuado ante 15 árboles caídos obstruyendo la vía en la A-369 en Gaucín y una gran antena caída en Estepona

Litros metro cuadrado recogidos por por las estaciones de Hidrosur en Málaga

Las persistentes lluvias que ha dejado la borrasca Kristinen en las últimas horas en la provincia han dejado acumulados, especialmente abundantes en la zona noroeste de la provincia. Más de 60 litros por metro cuadrado suman dos estaciones de Cortes de la Frontera, como son Majada de las Lomas y el río Guadiaro, en Majaceite, con 62,5 y 60,8 litros recogidos este miércoles, según los datos de la red de Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) Hidrosur. A los que hay que sumar, los más de 50 litros que ya sumaron el martes, cuando tambén fueron las estaciones de esta red en Málaga que más sumó.

En tercer lugar, la estación de Jubrique del río Genal, con 51,6 litros recogidos desde la pasada medianoche. Ojén (con 45,1 litros), Ronda (44,7), Los Reales de Estepona (43,2), el medidor del río Guadalmansa (42,7), Cañete la Real (36,3), Guadalmina (33,3) y Torrox (30,7) cierran los diez primeros puestos de las estaciones que más agua han recogido este miércoles.