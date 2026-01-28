TikTok
Cuidado tiktokers malagueños: denuncian la venta de un aparato que rastrea la localización de personas sin su conocimiento
FACUA demanda este dispositivo promocionado por el creador de contenidos Oxosuolong indicando que "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche"
Está de moda comprar en Tik Tok, pero no todos los productos son fiables. La FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en esta aplicación de un aparato que permite la geolocalización de personas sin su conocimiento.
Un creador de contenido, con el pseudónimo Oxosuolong, promociona en esta red social (aunque no descarta que se encuentre en otras plataformas) un dispositivo electrónico que sirve para rastrear continuamente la posición de la persona u objeto que lo porte. A través de un vídeo, promocionaba la venta del artículo, en el que introducía el geolocalizador en varias partes de un vehículo. En el vídeo se escuchan las siguientes afirmaciones: "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche. Si ya estás harto de hacerte el tonto, pincha en el enlace y toma el control, tío".
En este sentido, FACUA advierte de que tanto TikTok, por permitir esta promoción, como el propio Oxosuolong publicitan este dispositivo haciendo referencia a una conducta potencialmente delictiva, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de coacciones o contra la intimidad según establece el Código Penal.
Publicidad ilícita
Para realizar esta denuncia, FACUA se justifica con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20".
Además, mencionan el artículo 18 de la Constitución, el cual garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".
En esta línea, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, indica claramente que "la comunicación audiovisual no contendrá una provocación pública a la comisión de ningún delito".
Por todo ello, FACUA insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que investigue a tanto a TikTok como al creador de contenido Oxosuolong por la publicidad de este dispositivo de geolocalización y abra el correspondiente expediente sancionador, así como que inste a la red social a eliminar esta promoción.
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro