Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal intensoClases suspendidasVíctima JosephAlerta naranjaNarcolanchasPinares de San AntónFallecimientoSubasta inmobiliariaUnicajaParque en Málaga
instagramlinkedin

TikTok

Cuidado tiktokers malagueños: denuncian la venta de un aparato que rastrea la localización de personas sin su conocimiento

FACUA demanda este dispositivo promocionado por el creador de contenidos Oxosuolong indicando que "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche"

Fragmento de vídeo en el que el creador de contenidos Oxosuolong promociona el geolocalizador

Fragmento de vídeo en el que el creador de contenidos Oxosuolong promociona el geolocalizador / TikTok

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Está de moda comprar en Tik Tok, pero no todos los productos son fiables. La FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la venta en esta aplicación de un aparato que permite la geolocalización de personas sin su conocimiento.

Un creador de contenido, con el pseudónimo Oxosuolong, promociona en esta red social (aunque no descarta que se encuentre en otras plataformas) un dispositivo electrónico que sirve para rastrear continuamente la posición de la persona u objeto que lo porte. A través de un vídeo, promocionaba la venta del artículo, en el que introducía el geolocalizador en varias partes de un vehículo. En el vídeo se escuchan las siguientes afirmaciones: "si te suelta que está con amigas, colega, espabila y ponle uno de estos en el coche. Si ya estás harto de hacerte el tonto, pincha en el enlace y toma el control, tío".

En este sentido, FACUA advierte de que tanto TikTok, por permitir esta promoción, como el propio Oxosuolong publicitan este dispositivo haciendo referencia a una conducta potencialmente delictiva, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de coacciones o contra la intimidad según establece el Código Penal.

Publicidad ilícita

Para realizar esta denuncia, FACUA se justifica con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20".

Además, mencionan el artículo 18 de la Constitución, el cual garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

En esta línea, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, indica claramente que "la comunicación audiovisual no contendrá una provocación pública a la comisión de ningún delito".

Noticias relacionadas y más

Por todo ello, FACUA insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que investigue a tanto a TikTok como al creador de contenido Oxosuolong por la publicidad de este dispositivo de geolocalización y abra el correspondiente expediente sancionador, así como que inste a la red social a eliminar esta promoción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
  2. El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
  3. Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
  4. Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
  5. Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
  6. Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
  7. Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
  8. Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro

Cuidado tiktokers malagueños: denuncian la venta de un aparato que rastrea la localización de personas

Cuidado tiktokers malagueños: denuncian la venta de un aparato que rastrea la localización de personas

El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes

El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes

Ocho detenidos tras caer una organización criminal dedicada al robo en establecimientos

Cómo viajar de Málaga a Madrid tras el accidente de Adamuz: precios del autobús, avión y coche

Cómo viajar de Málaga a Madrid tras el accidente de Adamuz: precios del autobús, avión y coche

Alerta naranja por vientos fuertes en el litoral y Ronda

Alerta naranja por vientos fuertes en el litoral y Ronda

Málaga cierra los parques públicos ante el aviso naranja por fuertes vientos

Málaga cierra los parques públicos ante el aviso naranja por fuertes vientos

Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph

Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph

La borrasca Joseph causa más de 800 incidencias y la Junta alerta: "Un temporal intenso llegará el domingo"

La borrasca Joseph causa más de 800 incidencias y la Junta alerta: "Un temporal intenso llegará el domingo"
Tracking Pixel Contents