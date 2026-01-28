Sucesos
Detenido en Málaga un casero que exigió a su inquilino el mes de la habitación a punta de pistola
La Policía Nacional encontró en la vivienda una pistola real con su cargador, una lanza artesanal, una navaja de grandes dimensiones y dos puñales
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 64 años por presuntamente amenazar con un arma de fuego a otro de 46 para que este le abonara el mes de la habitación que le había alquilado.
Una denuncia del perjudicado en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Este fue el punto de partida de una investigación que ha culminado con el arresto del agresor, al que se atribuyen los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas. La denuncia del inquilino dio pie a un dispositivo con el objetivo de localizar al casero, sobre el que ya constaban anteriores intervenciones en un contexto conflictivo.
Una vez localizado y arrestado, los investigadores llevaron a cabo un registro de la vivienda el que intervinieron una pistola real y su cargador, una lanza fabricada artesanalmente, una navaja de grandes dimensiones y dos puñales. El caso ya está en manos de la autoridad judicial.
- El restaurante del Centro de Málaga con casi dos siglos de historia por el que pasaron Picasso, Dalí y Lorca
- Suspendidas las clases este miércoles en 26 pueblos de la comarca de Ronda por la borrasca Joseph
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande
- Málaga Nostrum se reinventa con más de 60 millones de inversión: estas son las fechas de apertura de los nuevos centros
- Los vecinos de San Andrés se ahorrarán desde junio el 80% de su factura de la luz tras la rehabilitación energética de la barriada
- Encuentran a Boro, el perro desaparecido en el accidente de tren de Adamuz: así ha sido el feliz reencuentro