Detenido en Málaga un casero que exigió a su inquilino el mes de la habitación a punta de pistola

La Policía Nacional encontró en la vivienda una pistola real con su cargador, una lanza artesanal, una navaja de grandes dimensiones y dos puñales

Armas intervenidas.

Armas intervenidas.

La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 64 años por presuntamente amenazar con un arma de fuego a otro de 46 para que este le abonara el mes de la habitación que le había alquilado.

Una denuncia del perjudicado en dependencias de la Comisaría de Policía Nacional en el Distrito Este fue el punto de partida de una investigación que ha culminado con el arresto del agresor, al que se atribuyen los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas. La denuncia del inquilino dio pie a un dispositivo con el objetivo de localizar al casero, sobre el que ya constaban anteriores intervenciones en un contexto conflictivo.

Una vez localizado y arrestado, los investigadores llevaron a cabo un registro de la vivienda el que intervinieron una pistola real y su cargador, una lanza fabricada artesanalmente, una navaja de grandes dimensiones y dos puñales. El caso ya está en manos de la autoridad judicial.

TEMAS

Tracking Pixel Contents