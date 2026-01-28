La borrasca obliga a interrumpir la circulación de tren convencional entre Córdoba y Antequera

Interrumpida la circulación ferroviaria entre Córdoba y Málaga por vía de tren convencional. En una jornada marcada por las incidencias de la mano de las borrascas Joseph y Kristin, que afecta a toda la comunidad y a la provincia de Málaga, los efectos adversos en Córdoba han obligado a cortar parte de la circulación en dicha provincia.

Fuentes de Adif han informado que sobre las 10.15 horas quedó suspendida la circulación "por ancho convencional" y "mercancías" desde Córdoba hasta Puente Genil, afectando al tramo entre Córdoba y Antequera por acumulación de agua" y obstáculos" en la zona. Sin embargo, no resultó afectada la línea de alta velocidad que conecta con Málaga.

Plan alternativo y trabajos

Según explican desde Adif, los operarios y técnicos están trabajando para restablecer la circulación en el menor tiempo posible, pero bien las condiciones adversas por lluvia y viento están retrasando las labores en la zona.

Para garantizar la movilidad en este tramo, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.