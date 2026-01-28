La Junta de Andalucía e Innova IRV impulsan un laboratorio regional de ciberseguridad con sede en Málaga

La Agencia Digital de Andalucía (ADA), adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) para la puesta en marcha de un laboratorio de ciberseguridad con sede en Málaga. Estará especializado en evaluar productos y servicios de la Internet de las cosas (IoT) e Inteligencia Artificial aplicados a los ámbitos de la Salud y de las Smart, y tendrá una inversión de 2,18 millones de euros.

Este centro es una iniciativa del proyecto Red Argos en el marco del programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation).

Según ha informado este miércoles la Junta, en virtud del acuerdo, Innova IRV asume el diseño, implantación, gestión, mantenimiento y explotación del laboratorio, mientras que la Agencia Digital de Andalucía ejercerá la dirección, coordinación y supervisión de las actividades, garantizando el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales y seguridad de la información, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

El nuevo laboratorio permitirá evaluar y certificar la seguridad de soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas, entidades públicas y organismos de investigación, garantizando su cumplimiento normativo y fiabilidad técnica y contribuyendo así al fortalecimiento del tejido productivo y a la protección de los servicios digitales esenciales.

La inversión total estimada supera los 2,18 millones de euros siendo la aportación de la ADA de 1,75 millones en la fase 1. La aportación de Innova IRV es de 437.500 euros a lo largo de la vigencia del convenio (cuatro años desde la firma, prorrogable máximo hasta cuatro años adicionales por acuerdo unánime), cubriendo los costes no financiados con cargo al aporte realizado por la ADA y garantizando la continuidad en la fase 2.

"Un centro de excelencia regional" en ciberseguridad

El consejero Jorge Paradela ha destacado que el objetivo de este laboratorio será convertirse en un "centro de excelencia regional" en ciberseguridad con una oferta de servicios especializados en ámbitos estratégicos. Se dará así, según el representante de la Junta, "un paso decisivo para consolidar a Andalucía como referente nacional e internacional en la evaluación y certificación de ciberseguridad".

Por su parte, el presidente de Innova IRV, Ezequiel Navarro, ha destacado que se trata de una iniciativa de colaboración público-privada "de gran valor" para impulsar la ciberseguridad en el tejido empresarial andaluz. "Nos permitirá avanzar hacia un ecosistema más seguro y competitivo, dotando a las organizaciones de herramientas, talento y soluciones avanzadas que les permitan anticiparse y responder eficazmente a los desafíos de ciberamenazas cada vez más complejas", ha explicado.

Catálogo de actividades de evaluación y certificación

El convenio contempla el desarrollo de un completo catálogo de actividades de evaluación y certificación, que abarca desde auditorías de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) hasta certificaciones internacionales.

Estas actuaciones permitirán ofrecer servicios avanzados de pentesting (simulación de ataques cibernéticos para encontrar vulnerabilidades), evaluación de dispositivos IoT y sistemas de Inteligencia Artificial, certificaciones de ciberseguridad industrial y sanitaria, y auditorías de cumplimiento normativo, con un alto valor añadido para el ecosistema digital andaluz.

Además, el laboratorio contará con una línea de formación y capacitación especializada dirigida tanto al personal técnico de la Administración como a profesionales del sector privado, con programas enfocados a ciberseguridad aplicada, auditoría ENS y protección de infraestructuras críticas, “contribuyendo a la generación de talento en un ámbito clave para la economía digital”.

Impulsar la "confianza digital"

Con esta iniciativa, la Agencia Digital de Andalucía afirma que refuerza su papel como agente impulsor de la ciberseguridad y la confianza digital en la comunidad autónoma, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2026.

El consejero Paradela ha puesto de manifiesto que "la finalidad de este laboratorio es impulsar y fortalecer el ecosistema regional de ciberseguridad, cuyo avance es fundamental como palanca de competitividad y progreso social".

Toda la información relativa a los servicios ofrecidos por el laboratorio de ciberseguridad, el proceso de acceso y los requisitos para las empresas y entidades está disponible en la página web https://innovairv.com/laboratorio-de-ciberseguridad/