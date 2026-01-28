La Junta de Personal del Clínico denuncia un nuevo colapso en Urgencias: “Hay 23 pacientes pendientes de cama”

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (conformada por los sindicatos CCOO, CSIF, FTPS, Satse, SMA y UGT) ha vuelto a denunciar públicamente la situación de “colapso asistencial grave y sostenido” que sufre el servicio de Urgencias del centro.

Según han informado este miércoles en un comunicado, hay 23 pacientes pendientes de una cama para ingreso hospitalario, estando muchos de ellos obligados a permanecer durante horas o días en camillas en unas condiciones “absolutamente inaceptables”.

Asimismo, han advertido de que entre dichos pacientes se encuentran personas de hasta 89 años, así como pacientes oncológicos con enfermedad metastásica, patologías cardíacas graves, como síndromes coronarios, o sepsis urinarias.

Consecuencias para los pacientes

“Todos ellos retenidos en un entorno inadecuado para su situación clínica”, han denunciado los sindicatos, que han insistido en las “graves” consecuencias que tiene para la seguridad del paciente verse en estas circunstancias.

Señalan también la ausencia de intimidad que supone, las dificultades en el control del dolor, así como el riesgo de deterioro clínico, desorientación, agitación y aumento de eventos adversos evitables.

A esta situación se suma una “alarmante falta de recursos humanos” en el servicio de Urgencias, que, según la Junta de Personal, impide asumir con seguridad la sobrecarga asistencial existente. “Las plantillas claramente insuficientes obligan a los profesionales a trabajar al límite, con ratios inadecuadas, sobrecarga física y emocional y un riesgo creciente de errores derivados del agotamiento y la presión asistencial”, han explicado en el escrito.

Exigen la dimisión

Por todo ello, exigen de manera inmediata la dimisión de la Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, por su “incapacidad manifiesta” para garantizar los recursos humanos y materiales necesarios. Del mismo modo, reclaman la adopción urgente de medidas estructurales que pongan fin a esta situación, la cual han recordado que “no es puntual ni inevitable”.

“No se puede ni se debe normalizar esta realidad”, han subrayado. Para la Junta de Personal, esta situación es el resultado directo de una gestión “deficiente y negligente”, caracterizada por la falta de planificación, la insuficiencia de camas hospitalarias y la ausencia de refuerzo de personal. “A pesar de que el colapso es previsible y reiterado”, han remarcado.

Según han expuesto los sindicatos, los trabajadores están siendo obligados a sostener un “sistema desbordado”, lo que les lleva a asumir responsabilidades que exceden de los medios disponibles. Como consecuencia, no solo se compromete la calidad asistencial y la seguridad clínica, sino también “su propia salud laboral”.