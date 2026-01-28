Keko, guía turístico malagueño: "Esta tienda tiene parte de la muralla original de Málaga, que pertenecía al sistema defensivo de la ciudad"

"Un trocito de la historia de Málaga". Así ha calificado Keko, historiador y guía turístico malagueño, uno de los tesoros ocultos de la capital malagueña que se puede visitar de forma totalmente gratuita en el interior de una original tienda de joyería "100% malagueña".

Se trata de parte de la muralla medieval original de la ciudad, que data del siglo XI y que formó parte del sistema defensivo de la capital, que en la actualidad se puede contemplar al entrar en la tienda de 'Pieces of Málaga', una joyería especializada en complementos con 'charms' de temática malagueña, como biznagas, palmeras de Casa Kiki, espetos o camperos.

El tesoro oculto de Málaga

"Se ha pegado oculto durante muchísimos años", ha señalado Keko sobre el hallazgo patrimonial que se puede ver en el interior de esta tienda situada en la calle Puerta Buenaventura número 4.

Un pedazo de la memoria histórica de Málaga que estuvo durante años oculta al público pero que, a día de hoy, se puede visitar de forma completamente gratuita en el interior de esta tienda del Centro.

La muralla de Málaga, en un estado de conservación "formidable"

"En esta tienda nos encontramos un trocito de la muralla original de Málaga. Tenéis que fijaros en el estado de conservación que tiene, es formidable", ha asegurado el guía turístico.

Tal y como ha explicado, este segmento de muralla que pertenecía al sistema defensivo de Málaga y que se construyó en el siglo XI conectaba con la Puerta de Buenaventura, que "la teníamos ahí al ladito, en la entrada de la calle".

La época de mayor esplendor de Málaga

"Precisamente, fue en época nazarí cuando Málaga y su muralla cogieron su mayor esplendor como reino", ha señalado el guía sobre este resto "único" que pone en valor la importancia defensiva e histórica del territorio malagueño. "Es algo superespecial y, hasta hace poquito, no se podía ver", ha recalcado el experto.

Ahora, toda la ciudadanía puede viajar en el tiempo hasta siglos atrás con tan solo entrar en esta original tienda y ver con sus propios ojos esta sección de la muralla defensiva de Málaga. "Es algo único", ha recalcado el historiador.

Una tienda "100% malagueña"

Además, ha afirmado: "Hoy en día, en este espacio cultural nos encontramos con un trocito de historia que convive con una tienda de joyería artesanal de Málaga, que realiza todos sus diseños de forma superoriginal y sus creadores son 100% malagueños, como la muralla que tenemos al lado", ha recalcado el experto.

De ese modo, además de adentrarse en el pasado de Málaga, los usuarios pueden adquirir una de las piezas de joyería de la tienda, con diversos complementos con temática malagueña, así como pulseras y collares a los que pueden incorporar sus propios abalorios.

Los complementos más malagueños de la provincia

Unos 'charms' con aspectos tan singulares como las famosas palmeras de Casa Kiki, la emblemática camiseta marinera de Picasso, los camperos, el pescaíto frito, la Farola de Málaga, el café 'nube' o distintos emblemas de temática cofrade.

Tanto sus artículos de joyería como esta histórica muralla se pueden visitar de martes a sábado de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos y lunes, el local permanece cerrado. "Esto es historia viva que sigue brillando en el corazón de la ciudad", ha concluido el experto.