Málaga cierra los parques públicos ante el aviso naranja por fuertes vientos

El Ayuntamiento de Málaga ha activado este miércoles, a las 5.00 horas de esta mañana, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de la ciudad, en fase de Preemergencia (situación operativa 0), por el aviso naranja de la Agencias Estatal de Meteorología (Aemet) por viento en las zonas de Costa del Sol y Valle del Guadalhorce.

La llegada de la borrasca Kristin viene acompañada de fuertes vientos y lluvia, lo que ha llevado a elevar el nivel de alerta en Málaga, pero también en otras provincias andaluzas.

Entre las medidas contempladas en este plan de emergencia se encuentra el cierre y perimetrado de todos los parques públicos de la ciudad, incluido el Jardín de la Concepción, ante el riesgo de caída de ramas y accidentes.

De hecho, el Parque de Málaga ya aparece esta mañana con vallas y avisos de que está prohibido pasar por el temporal. El Paseo de España está cerrado al público, así como el paso por el interior del parque. Lo mismo se puede ver en el resto de parques públicos de la ciudad.

Hay que recordar que se esperan rachas de 90 kilómetros por hora en la Costa del Sol, Ronda y el Valle del Guadalhorce, lo que puede ocasionar numerosos problemas de seguridad por caída de ramas de árboles. Este martes pasado se produjo en Torremolinos la muerte de una joven por la caída de una palmera en la avenida Palma de Mallorca, a causa del temporal Joseph.

Alerta por la borrasca Kristin en Andalucía

La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a gran parte de Andalucía, con alertas naranja o amarilla en todas las provincias, aunque en la comarca de Valle de Almanzora y Los Vélez, en Almería, está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la (Aemet).

Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas de Andalucía. En Sierra Nevada y Alpujarras (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería). En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.

Las lluvias serán generalizadas, especialmente en el Mar Alborán y sierras del sur peninsular, donde serán persistentes y localmente fuertes.

Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.