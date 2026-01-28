Málaga contará con la mayor creación de plazas judiciales en la provincia en un año

La provincia de Málaga contará con 21 nuevas plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como la Audiencia Provincial. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en la provincia en un solo año en la historia abordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Estos nuevos puestos se crearán en Málaga capital, Marbella, Torremolinos, Estepona, Torrox, Vélez-Málaga y Antequera.

¿Qué plazas son y dónde? 2 plazas de magistrado/a en las Secciones 4ª y 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga correspondientes al orden civil.

7 plazas judiciales en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga.

2 plazas en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Fuengirola

1 plaza en la Sección Civil de Tribunal de Instancia de Torremolinos

1 plaza en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Marbella

1 plaza en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Málaga

1 plaza en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Málaga

1 plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instrucción de Estepona

1 plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox

1 plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vélez-Málaga

1 plaza en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Antequera.

2 plazas en la Sección Social del Tribunal de Instrucción de Málaga

Cifra histórica

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado que “es una cifra histórica de ampliación de la planta judicial que viene acompañada de un refuerzo constante en la plantilla judicial en los últimos años”.En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país 95 en Andalucía), un récord que es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €, mientras que crear un juzgado tradicional costaba alrededor de 50.000 €. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

La planta judicial de Andalucía se amplía un 9,4% en un año

De las 95 nuevas plazas para Andalucía, 81 serán para tribunales de instancia (TI) y 8 para audiencias provinciales. Entre los TI que se verán reforzados están los de las ocho capitales de provincia andaluzas: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

Criterios para distribuir plazas

Para distribuir las nuevas plazas se ha atendido a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana.

La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad.