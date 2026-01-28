Con Málaga exige un plan director de rehabilitación tras denunciar que 62 edificios municipales incumplen la ITE

El grupo municipal Con Málaga llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción en la que denuncia que el Consistorio incumple su propia normativa al mantener 62 edificios municipales con informes desfavorables de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), entre ellos 18 colegios públicos, una situación que califica de “grave, peligrosa e intolerable”. La iniciativa, firmada por la portavoz adjunta del grupo, Toni Morillas, pone el foco en la Casa Consistorial, que acumula dos ITE desfavorables, y en otros 61 inmuebles de titularidad municipal —sedes administrativas, edificios culturales, históricos y educativos— que, según la formación, evidencian una falta de mantenimiento sistemática por parte del equipo de gobierno del PP.

Con Málaga alerta de que el Ayuntamiento carece de un Plan Director de mantenimiento y conservación del patrimonio municipal, "una herramienta clave para planificar las actuaciones necesarias en los edificios con ITE desfavorable y garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios y visitantes", explica el grupo en el texto de la moción, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

“La ciudad afronta una de las mayores crisis de seguridad y conservación del patrimonio municipal de las últimas décadas”, sostiene Morillas en la moción, en la que recuerda que esta situación ya fue denunciada en 2017 y que entonces el Pleno aprobó por unanimidad la elaboración de un plan director y un proyecto de rehabilitación integral de la Casa Consistorial, acuerdos que, según denuncia, siguen sin cumplirse.

El Ayuntamiento de Málaga tiene dos ITES desfavorables. / G. Torres

La sede del Ayuntamiento, con dos ITE desfavorables

El documento detalla el deterioro estructural del edificio del Ayuntamiento, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La primera ITE desfavorable data de 2008 y la última de 2021, sin que en estos 18 años se haya acometido una rehabilitación integral, más allá de actuaciones puntuales.

Entre las deficiencias descritas figuran filtraciones de agua, goteras, humedades, daños por carcoma y termitas en vigas de madera, solerías rotas, vidrieras dañadas y zonas inaccesibles. Hace apenas un par de semanas, recuerda la moción, se desplomó parte del techo de unas oficinas sindicales de la tercera planta, un suceso que no causó heridos “por pura casualidad”.

Edificios culturales e históricos afectados

El listado de inmuebles con ITE desfavorable incluye edificios emblemáticos y de gran afluencia de público como la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Hospital Noble, el Archivo Municipal o el Teatro Albéniz. En algunos casos se han realizado reformas parciales, pero Con Málaga critica que no se trate de rehabilitaciones integrales orientadas a resolver los problemas estructurales.

También se citan situaciones poco claras en edificios como el Teatro Cervantes, Tabacalera o el Convento de San Andrés, donde los informes hacen referencia a partes concretas de los inmuebles, lo que, según el grupo, incrementa la incertidumbre sobre su estado real.

Toni Morillas, ante el Colegio Prácticas Número 1. / Con Málaga

Especial preocupación por los colegios públicos

Uno de los apartados más duros de la moción se centra en los 18 colegios públicos que no han superado la Inspección Técnica de Edificios, además de otros centros educativos con actividad docente. Con Málaga subraya que el mantenimiento y conservación de estos inmuebles es competencia directa del Ayuntamiento. Entre los centros afectados figuran, entre otros, el Colegio Bergamín, Lex Flavia Malacitana, Luis de Góngora, Miraflores de los Ángeles, José María Hinojosa, Miguel de Cervantes, Las Flores o Azalea. Según la formación, AMPAS y comunidades educativas han confirmado que algunos de estos colegios “se están cayendo a pedazos”.

Aunque en determinados centros se han ejecutado obras de mejora, Con Málaga sostiene que estas han sido insuficientes para obtener una ITE favorable y recuerda que en algunos casos ya se han producido cierres temporales por desprendimientos o daños estructurales.

Los 18 colegios municipales con ITE desfavorable La moción presentada por Con Málaga incluye un listado de 18 colegios públicos de titularidad municipal que, según la información recibida por el grupo, cuentan con informes desfavorables de la Inspección Técnica de Edificios (ITE): Colegio de Prácticas nº1 (corresponde a su trasera, por c/ San Telmo )

(corresponde a su trasera, por ) Colegio Bergamín

Colegio Domingo Lozano

Colegio Dr. Gálvez Moll

Colegio Lex Flavia Malacitana

Colegio Constitución de 1978

Colegio Luis de Góngora

Colegio Cayetano Bolívar

Colegio Miraflores de los Ángeles

Colegio Luis Braille

Colegio Hogarsol

Colegio José María Hinojosa

Colegio Manuel de Falla

Colegio Jorge Guillén

Colegio Miguel de Cervantes

Colegio Ardira

Colegio Las Flores

Colegio Azalea

“Doble rasero” del equipo de gobierno

La moción denuncia un doble rasero del Ayuntamiento, que exige con dureza a los propietarios privados cumplir la ITE, imponiendo obras obligatorias y sanciones de hasta 3.000 euros, mientras mantiene su propio patrimonio municipal en situación irregular.

“¿Con qué autoridad moral se exige a los vecinos cumplir la normativa si el propio Ayuntamiento no la cumple?”, cuestiona Morillas, que califica esta actitud de “hipocresía tremenda”.

Entre los acuerdos que propone Con Málaga figuran la elaboración inmediata de un plan director municipal, la rehabilitación integral de la Casa Consistorial, la adopción de medidas urgentes de seguridad, la publicación transparente de todos los informes de la ITE y la prioridad absoluta para los edificios educativos.

La moción también insta a la Junta de Andalucía a incrementar la inversión en obras estructurales y de rehabilitación integral en los centros educativos de titularidad municipal, reclamando una actuación coordinada entre ambas administraciones.

“La seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y el cuidado del patrimonio público no son opcionales, son obligaciones irrenunciables”, concluye la portavoz adjunta de Con Málaga.

Guía básica de la ITE, según Con Málaga

Con Málaga ha redactado una Guía básica sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para aclarar algunas de las dudas planteadas tras su denuncia sobre la existencia de 62 edificios de titularidad municipal con informes de la ITE desfavorables.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) es una herramienta esencial de seguridad, prevención y responsabilidad pública. Que colegios y edificios municipales no superen esta revisión no puede despacharse como un trámite: es una señal de alerta sobre el estado del patrimonio público y, sobre todo, sobre la seguridad de las personas.

Garantizar que los inmuebles de titularidad pública cumplen la ITE es una obligación irrenunciable de las administraciones, especialmente cuando en ellos trabajan empleados, se educa a la infancia o se prestan servicios esenciales. La prevención, la transparencia y la inversión en mantenimiento no son un gasto: son una inversión en seguridad, derechos y calidad de vida.