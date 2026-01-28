Málaga y Lille acaparan el interés del Parlamento Europeo en su duelo por albergar la EUCA

Las candidaturas de Málaga y Lille se han situado este miércoles entre las mejor posicionadas para albergar la futura Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) tras concentrar el interés los eurodiputados que, durante su ronda de intervenciones en la reunión extraordinaria de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), celebrada en Bruselas han recibido la mayoría de las preguntas. La sesión, convocada expresamente para examinar las propuestas de las nueve ciudades candidatas, permitió a los representantes de las ciudades aspirantes a defender sus proyectos y responder a las dudas de los parlamentarios europeos, que deberán fijar la posición de la Eurocámara en la negociación con el Consejo para la elección definitiva de la sede.

En esta primera tanda, que tuvo una duración de una hora y 45 minutos aproximadamente, y por orden alfabético, junto a Málaga y Lille, intervinieron también las delegaciones de Lieja (Bélgica) y Bucarest (Rumanía), cuyas exposiciones pasaron prácticamente desapercibidas en la comisión, al no suscitar apenas preguntas ni interés por parte de los parlamentarios europeos.

En la segunda ronda llegó el turno de Zagreb (Croacia), La Haya (Países Bajos), Oporto (Portugal), Varsovia (Polonia) y Roma (Italia).

La reunión estuvo presidida por la eurodiputada alemana Anna Cavazzini.

En el caso de Málaga, la defensa corrió a cargo de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que respondieron a numerosas cuestiones relacionadas con la seguridad, la ciberseguridad, la capacidad tecnológica, la conectividad y la disponibilidad inmediata de instalaciones.

Cinco en total, la mayoría de eurodiputados españoles, como José Cepeda, Pablo Arias Echeverría o Idoia Mendia.

“Un proyecto de país” con respaldo institucional

Montero subrayó que la candidatura malagueña responde a “un proyecto de país” y defendió que la ciudad reúne “las mejores condiciones técnicas y logísticas, así como los estándares de calidad de vida, para garantizar el buen funcionamiento de la EUCA”.

La ministra destacó la solvencia y la eficacia del sistema español, así como la amplia trayectoria aduanera de España, con una política “al servicio de la ciudadanía” y un incremento del 30% del empleo vinculado a este ámbito en los últimos cinco años. “Presentamos una candidatura sólida, rigurosa, solvente y muy atractiva, con garantía de éxito, en la que contribuyen todas las administraciones españolas”, afirmó.

Entre las principales fortalezas de Málaga, Montero insistió en su localización geográfica estratégica, como puente de comunicación en el Mediterráneo entre Europa, África y Oriente, además de su elevada conectividad digital y su potente dinamismo tecnológico e innovador.

La ministra recordó que Málaga cuenta con modernas infraestructuras, servicios públicos de primer nivel, hospitales, centros educativos y una "calidad de vida envidiable", factores clave para atraer a profesionales europeos y a sus familias.

Seguridad, ciberseguridad y Data Hub

Una de las cuestiones que más interés despertó entre los eurodiputados fue la seguridad y la protección de datos. A preguntas de parlamentarios como Cepeda o Arias Echeverría, Montero explicó que España dispone de una red de infraestructuras de telecomunicaciones modernas, tanto terrestres como submarinas, con operadores soberanos y redes redundantes que garantizan la continuidad operativa ante cualquier incidencia. La vicepresidenta aseguró que Málaga ofrece un entorno preparado para albergar infraestructuras críticas, con mecanismos de réplica, redundancia y recuperación, además de un marco legal plenamente alineado con la normativa europea y con la estrategia de seguridad nacional.

De la Torre, junto a otros representantes de la Corporación Municipal que han integrado la delegación malagueña en Bruselas. / Ayuntamiento de Málaga

Málaga Valley y atracción de talento

Por su parte, Francisco de la Torre defendió el papel de Málaga como polo de atracción y producción de talento en los últimos 15 años, apoyado por la Universidad de Málaga, programas punteros en ciberseguridad e inteligencia artificial y la implantación de grandes multinacionales tecnológicas como Google, Vodafone, Accenture, Oracle o el centro de ciberseguridad de la Junta de Andalucía.

“El crecimiento de estas empresas no es casualidad”, afirmó el alcalde, que definió la ciudad como un auténtico “Málaga Valley”, comparable a un Silicon Valley europeo, y destacó su capacidad para ofrecer empleo no solo a los trabajadores de la EUCA, sino también a sus cónyuges.

Instalaciones listas y conectividad internacional

Otro de los aspectos más valorados por la candidatura malagueña fue la disponibilidad inmediata de instalaciones. De la Torre explicó que Málaga ofrece tres posibles sedes, con 9.000 metros cuadrados ya terminados y dotados de todas las infraestructuras necesarias, que podrían estar operativas en apenas dos meses, con una inversión de 12 millones de euros para alquiler o adquisición. La EUCA podría establecerse en Málaga contando con tres edificios complementarios a elegir, todos ellos proyectos privados de oficinas: Ágora, junto a Tabacalera, está “listo para uso inmediato”; Noa, situado entre las torres de Martiricos y el estadio de La Rosaleda, estaría disponible en nueve meses; y Marítimo 26, en el paseo marítimo Antonio Machado, está previsto para finales de 2027. “Es la EUCA la que tiene que decidir cuál le interesa más”, señaló.

El alcalde también puso el acento en la conectividad internacional, con un aeropuerto que enlaza con 156 destinos en 38 países, y en la accesibilidad urbana, con desplazamientos al aeropuerto en apenas 13 minutos, además de alta velocidad ferroviaria y conexiones por autovía.

Montero, por su parte, recordó, además, que la mayoría de las agencias europeas se concentran en el norte y centro de Europa, mientras que el sur está infrarepresentado: solo 6 de las 35 agencias se ubican cerca de la costa mediterránea. “Es un elemento que también debe tenerse en cuenta”, señaló.

De la Torre defendió también el perfil de Málaga como ciudad “hospitalaria” y su capacidad para atraer profesionales europeos, destacando tanto el ecosistema tecnológico —con presencia de grandes compañías y centros de ciberseguridad— como la facilidad para que los trabajadores y sus familias encuentren oportunidades en el mercado laboral.

Lille, la otra gran competidora en esta ronda

Junto a Málaga, Lille despertó también un notable interés entre los eurodiputados. La candidatura francesa, de hecho, recibió más preguntas incluso que Málaga durante la ronda en la que también tuvo que defender su propuesta. La ciudad gala cuenta con un fuerte respaldo institucional, incluido el del excomisario europeo Pascal Lamy, y se apoya en su ubicación estratégica, su experiencia aduanera y la disponibilidad de un edificio seguro listo para entrar en funcionamiento.

Próximos pasos en la decisión

La Comisión Europea ya ha presentado informes descriptivos sobre cada candidatura, sin valoración comparativa. Una vez el Parlamento Europeo y el Consejo cuenten con sus respectivas posiciones, ambos deberán negociar la elección definitiva de la sede, un proceso aún sin plazos concretos, pero clave para el futuro de la Unión Aduanera Europea y la lucha contra el fraude en un entorno comercial cada vez más complejo.

La Autoridad Aduanera coordinará la gestión operativa de las crisis y actuará como interlocutor aduanero central de las autoridades no aduaneras encargadas de preservar la integridad del mercado único.

El nuevo organismo deberá estar plenamente operativo en enero de 2028, contará con una plantilla de alrededor de 250 personas y se encargará de coordinar la actividad de las autoridades nacionales, además de gestionar el Centro de Datos unificado, con el que la Unión Europea prevé facilitar el control de las mercancías.