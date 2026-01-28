El SAS refuerza en Málaga su plantilla con 1.000 nuevos sanitarios: 196 para Atención Primaria

La sanidad pública malagueña amplía su plantilla con casi mil nuevos sanitarios. En concreto, son 972 profesionales que se distribuyen por todas las áreas y distritos sanitarios de la provincia. Así lo ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha destacado que parte de ellos ya se han ido incorporando en las últimas semanas del presente año.

Estos profesionales forman parte de las 4.371 nuevas contrataciones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el Consejo de Gobierno autorizó el pasado mes de octubre con el objetivo de reforzar la Atención Primaria, los programas de cribado de cáncer y las nuevas carteras de servicio.

“Uno de cada cuatro viene aquí a la provincia de Málaga”, ha subrayado Navarro, durante su visita al centro de salud Trinidad ‘Jesús Cautivo’ de la capital.

En cuanto a la distribución de estos profesionales, ha detallado que 51 se incorporan al área de gestión sanitaria de Málaga Axarquía; 43 son para el área de gestión sanitaria Norte (Antequera); 32 para la Serranía; nueve para el 061; 103 para el distrito Málaga-Guadalhorce y 180 para el distrito de Atención Primaria del distrito Costa del Sol, que, según ha explicado la delegada, necesita especialmente el refuerzo de los profesionales ante el gran aumento de población que está teniendo.

Distribución por distritos

Las nuevas incorporaciones también se suman a los hospitales: 279 profesionales al Hospital Costa del Sol, 144 para el Hospital Clínico y 127 para el Hospital Regional. Además, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células va a contar con cuatro nuevos profesionales sanitarios.

“Están ya todos perfectamente repartidos entre todas las áreas y los distritos sanitarios para que puedan cubrir esa demanda asistencial in crescendo que hemos tenido en los últimos años y que prevemos y, así lo dice también el Instituto Nacional de Estadística, que vamos a seguir teniendo en lo sucesivo”, ha resaltado Navarro.

Casi 150 nuevos médicos

Asimismo, la delegada ha precisado que estos nuevos profesionales, que abarcan las distintas categorías profesionales, se destinan, entre otras cosas, a nuevas infraestructuras (371), Atención Primaria (196), programas de cribado (138) y terapias avanzadas CAR‑T (48).

De estos 972 nuevos profesionales que la Junta contrata para la provincia de Málaga, 148 son médicos. En concreto, 42 médicos de familia y 106 facultativos especialistas de área, según ha confirmado la delegación del Gobierno andaluz.

Una señora con ayuda de una enfermera se hace una mamografía / L.O.

Durante la comparecencia, Navarro ha aclarado que estos nuevos sanitarios “prácticamente ya están todos incorporados”. No obstante, en algunas categorías, como Medicina de Familia, se está esperando a que los Médicos Internos Residentes (MIR) terminen su formación ya que, actualmente, no hay profesionales en bolsa. “Personas que acaban de terminar su formación y que van a poder incorporarse de forma inmediata”, ha remarcado Navarro.

Reforzar la sanidad

La delegada de la Junta, que ha estado acompañada por el delegado de Salud, Carlos Bautista; y el gerente del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Vargas, ha asegurado que el objetivo del Gobierno andaluz “es y ha sido siempre el refuerzo de la sanidad pública andaluza, con mejores condiciones y más estabilidad para nuestros profesionales”.

“Los profesionales son el corazón de nuestro sistema sanitario andaluz y a ellos nos debemos, y desde que entramos al gobierno asumimos un compromiso ineludible en el que no hemos parado de trabajar para mejorar sus condiciones laborales”, ha añadido.

Ofertas de Empleo Público

A este respecto, ha destacado que, desde 2019, han aprobado ya siete Ofertas de Empleo Público (OEP) para el SAS que abarcan la creación y estabilización de hasta 58.700 plazas fijas de profesionales sanitarios en la comunidad andaluza, a las que se añaden las 21.953 que se encuentran en estos momentos en proceso de resolución.

Todo ello con el fin de “reducir la temporalidad, reforzar plantillas, dar estabilidad y mejorar la asistencia sanitaria pública, universal y de calidad al ciudadano”, ha dicho Navarro. Además, el pasado 23 de diciembre el Consejo de Gobierno aprobó una nueva OEP de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) correspondiente al año 2025, que asciende a un total de 10.289 plazas.

El objetivo, como ha recordado la delegada, es que más del 96% de la plantilla del SAS pueda estar estabilizada a final de este año. Asimismo, ha señalado que desde la Junta están comprometidos a mejorar el nivel retributivo de los profesionales sanitarios, con el propósito de equipararlo a la media nacional, igual que se ha llevado a cabo con los profesionales de la enseñanza. “Cuando llegamos a la Junta de Andalucía había descendido el nivel retributivo un 4% y en siete años hemos conseguido incrementarlo un 14%”, ha resaltado.

“Nuestro mayor afán desde el principio ha sido mejorar la infraestructura sanitaria, pero, sobre todo, mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales sanitarios. Hacer más atractiva la carrera profesional para evitar fugas como las que tuvimos en los años anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía”, ha subrayado Navarro, que ha recordado que otro factor que ayudará a retener el talento es el reciente acuerdo con los sindicatos para la nueva Bolsa de Empleo del SAS.