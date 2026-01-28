Muere Guillermo Jiménez Smerdou, maestro de periodistas y todoterreno del periodismo andaluz

Guillermo Jiménez Smerdou murió este miércoles a los 98 años en la sección de Geriatría del Hospital Materno, después de haber superado el pasado diciembre una anterior recaída de salud, informa su familia.

Quien era, posiblemente, el periodista en activo más veterano de España, había retomado con muchas ganas su cita con los lectores de La Opinión de Málaga, su periódico desde 2012. En ese año, inició una colaboración semanal en la sección 'Memorias de Málaga' que, de hecho, nunca interrumpió, pues incluso antes de su último ingreso hospitalario dejó varias publicaciones en adelanto, informa su hijo Carlos.

Guillermo Jiménez Smerdou nació en Málaga el 6 de junio de 1927 en una familia de 10 hermanos y era sobrino del famoso cónsul de México Porfirio Smerdou, el diplomático que salvó la vida a personas de ambos bandos durante la Guerra Civil.

Guillermo en su casa en El Limonar en 2024 / l.o.

Estudió en los Maristas -donde coincidió con Félix Revello de Toro- los jesuitas y los agustinos.

En 1949, cuando tenía 22 años y gracias a su padre, pudo conocer a Salvador Rueda Ballesteros, director de Radio Nacional de España, a quien se ofreció para hacer un programa de cine y realizar la crítica de las películas. Comenzó así un trabajo como locutor que le ligaría al cine español de por vida, con 7.000 críticas a las espaldas, e iniciativas tan originales como radiar las películas que se estrenaban en la ciudad, pensando en los invidentes, lo que trajo un aumento del público a las salas. Su programa 'Cine invisible' estuvo en antena 30 años.

Su vinculación con el cine español también se reflejó en su papel como cofundador, en 1949, de la Sociedad Cinematográfica Malagueña, un colectivo que en 1953 puso en marcha el Primer Festival Español Cinematográfico de Málaga.

Smerdou recibiendo la Medalla de la Ciudad en 2022. / l.o.

En los años 50, y de su autoría, fue también el programa radiofónico de humor 'Tobogán', en antena durante dos décadas. Con esta hoja de servicios, en 1979 obtuvo el Premio Ondas.

Pero este periodista todoterreno, que llegó a jefe de los Servicios Informativos, de Emisiones y de Programas de Radio Nacional de España en Málaga, fue también corresponsal de prensa escrita, de los diarios Ideal de Granada, La Vanguardia, Ya, Pueblo y el diario Madrid.

En 2022, la Universidad de Málaga creó además el Premio de Periodismo Radiofónico que lleva su nombre. Y no hay que olvidar la Medalla de Plata del Real Club Mediterráneo, su club de toda la vida.

Guillermo Jiménez Smerdou, con su familia, tras la concesión de la Medalla de la Ciudad en 2022. / Álex Zea

El 14 diciembre de 2022 recibió con alegría, pero también con la humildad que le caracterizaba, de manos del alcalde Francisco de la Torre, la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Predilecto de Málaga. En ese acto reconoció ser "un privilegiado" por este nombramiento. "He nacido en Málaga, vivo en Málaga y me acaban de nombrar Hijo Predilecto de Málaga, todo de una vez. No se puede pedir más", remarcó.

Jubilado en 1992, en 2012 regresó a la prensa escrita de la mano de La Opinión, que le otorgó un premio a su labor en 2020. Uno de sus últimos reconocimientos, en enero de 2025, fue una mención especial en los premios Cardenal Herrera Oria que otorga la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social.

En 1979 Guillermo recibe el Premio Ondas. / l.o.

El documental pendiente

Casado con Conchita Gámez desde hace más de 65 años y padre de cuatro hijos, que siempre le arroparon, Guillermo Jiménez Smerdou era un hombre feliz al que la tarea semanal de escribir una crónica para La Opinión confesaba que le daba energía para seguir adelante.

En su sección 'Memorias de Málaga', Guillermo desgranaba intrépidos reportajes de su vida laboral, recuerdos de directores, actores, actrices y cines de Málaga; pero también dejaba constancia de su sabia ironía cuando repasaba la actualidad trimestre a trimestre con el título 'La vida sigue igual'.

La vida no será la misma sin la elegancia, humildad, discreción, generosidad y ejemplaridad de Guillermo Jiménez Smerdou, que ha querido marcharse cerca de la festividad de su patrón, san Francisco de Sales, el santo de los periodistas.

Un joven Guillermo, como locutor de RNE. / l.o.

Es posible que desde arriba siga el documental homenaje a su figura que está pendiente de estreno en el próximo Festival de Cine Español de Málaga, con la dirección de Manuel Jiménez y la coordinación de Agustín Rivera. Te lo mereces. Que lo disfrutes, Guillermo. Gracias por todo.