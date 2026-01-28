El parque temático de Málaga que permite ver lobos en sus hábitat natural: una reserva de 40 hectáreas para visitar en familia

Contemplar a imponentes lobos en su hábitat natural es posible en la provincia de Málaga, donde se encuentra una enorme reserva natural de 40 hectáreas que se puede visitar para observar a las manadas mientras aúllan, se relacionan, juegan y corretean en libertad.

Este parque natural que nació como una iniciativa privada en 2002 y se abrió a las visitas ciudadanas en 2004 es Lobo Park, un paraje situado al sur de Antequera, en la A-343 dirección Valle de Abdalajís, justo detrás de la Sierra del Torcal.

Una reserva natural de 40 hectáreas para observar lobos

"Permite que los lobos tengan suficiente espacio para mostrar sus características innatas, así como jugar y corretear libremente", señalan desde esta reserva que fue fundada por Daniel Weigend y Alexandra Stieber a raíz de su pasión por estos animales y la intención de que la gente pudiera aprender sobre los hábitos de vida, dinámicas y distintas especies de estos animales.

Desde sus inicios, estos dos fundadores eran los únicos encargados de criar a los cachorros y mantener mayor cercanía con estos animales, quienes "los saludan como a amigos cuando visitan, en lugar de como a extraños a la manada".

El resto de trabajadores y voluntarios no tienen permitido tocar a los lobos para que estos no se conviertan en mascotas y sigan actuando conforme a su naturaleza.

El fallecimiento de uno de sus fundadores

Sin embargo, uno de sus fundadores, Daniel Weigend, falleció en julio del pasado año a los 58 años cuando intentaba extinguir un incendio que se había originado en uno de los edificios de las instalaciones del parque para salvar a sus lobos y su reserva natural.

Un legado único que no acabó con su fallecimiento, sino que se mantiene intacto con la intención de honrar su memoria a través del buen hacer del parque y el cuidado de estos animales a los que dedicó su vida.

El santuario de animales y su labor de protección

"En este parque natural intacto en el corazón de Andalucía podrás mirar a un lobo directamente a los ojos por primera vez en tu vida", aseguran desde el lugar, en el que se pueden encontrar tres subespecies distintas de lobos, el europeo, el lobo Tundra y los lobos nativos ibéricos en un ambiente que imita a su hábitat natural.

Además, cuentan con un santuario con varios animales domesticados como cerdos barrigones, ovejas y cabras, así como una familia de zorros.

Animales rescatados en esta reserva natural de Málaga

"Cada animal en el santuario tiene su propia historia desde que fueron rescatados o llevados al parque para encontrar un nuevo hogar. Muchos animales han encontrado un hogar en el santuario", añaden al respecto.

Para disfrutar de este enclave que no busca domesticar a sus lobos, sino socializarlos para que pierdan su "miedo innato" a los humanos, pero manteniendo su esencia y naturaleza, el parque cuenta con distintas opciones de visitas guiadas.

Cómo son las visitas guiadas

Las visitas tradicionales, que se pueden hacer en español y en inglés, permiten a los usuarios disfrutar con un guía experto de un paseo por el recinto de los lobos en un "paisaje real, con viejos robles y flora mediterránea típica", que se realizan de jueves a domingo y los días festivos.

Estas visitas se realizan en varios pases, a las 11.00, 13.00, 15.00 y 16.30 horas. La ruta cuenta con una duración de una hora y media, y tiene un precio de 15 euros los adultos y 8,50 euros los niños.

El tour VIP exclusivo para explorar el parque

A esta opción se suma el "tour VIP exclusivo", en el que se realizan rutas especiales de hasta tres horas explorando el parque con "tu propio guía personal" en unas visitas que se ajustan a los intereses del visitante y que incluye una bebida de bienvenida.

El precio para esta actividad es de 170 euros para los grupos de dos personas, 200 euros para tres, 230 euros para cuatro y 260 para cinco personas.

La Noche de los Aullidos y las visitas en luna llena

Además, este parque natural dispone de la 'Noche de los Aullidos', en el que los visitantes podrán disfrutar contemplar a los lobos durante las noches de luna llena. Una actividad que arranca con una copa de bienvenida y un "rato de relax" en la terraza con la vista de fondo de la sierra de El Torcal.

Esta iniciativa tiene una duración de dos horas y media, y un precio de 30 euros para adultos y 17 euros para los niños de entre 3 y 12 años.

Las próximas fechas de esta actividad son el 1 de febrero, el 5 de marzo, el 2 de abril, el 1 y 31 de mayo, el domingo 28 de junio, 30 de julio, 28 de agosto, 26 de septiembre, 25 de octubre, 22 de noviembre y 23 de diciembre.

Visitas para fotógrafos en Lobo Park

Lobo Park también ofrece visitas para fotógrafos, que se realizan cuando el parque permanece cerrado, de lunes a miércoles, con dos horas de visita por un precio de 75 euros el fotógrafo y 25 euros por cada acompañante.

Todas estas visitas y tours se deben reservar con antelación para poder acceder a cada actividad. Además, los interesados pueden apadrinar su propio lobo por un precio de entre 25 y 120 euros, cuyos fondos van destinados al cuidado y mantenimiento de los animales y las instalaciones, y los programas educativos que se realizan en el lugar.