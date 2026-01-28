El paso de la borrasca Kristin por Málaga: árboles caídos, paseos cerrados y problemas de tráfico

La borrasca Kristin ha llegado a la provincia de Málaga con la presencia de fuertes vientos y lluvias, que están ocasionando algunos problemas que se unen a los de ayer martes, con la borrasca Joseph. Dos temporales que han venido tan seguidos que apenas se ha notado la diferencia entre uno y otro, pero que han acumulado numerosos problemas, con los árboles como protagonistas de sus efectos. Las rachas de 90 kilómetros por hora previstos para este miércoles ha aconsejado que se decrete la alerta naranja en las comarcas de la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce, Serranía de Ronda y en todo el litoral, con olas previstas de hasta 4 metros de altura.

Corte de carretera

La A-7 está presentando problemas para el tránsito de vehículos en la zona de Estepona, con asfalto mojado que obliga a moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad para evitar accidentes. Protección Civil de Estepona recomienda conducir con prudencia, ya que la calzada presenta condiciones deslizantes.

Además, sigue cortada la carretera que conecta Estepona con Genalguacil, la MA-8302. El martes se tuvo que suspender el tráfico en esa vía por la crecida del río Almarchal, que ha inundado el badén de la MA-8302, a Genalguacil. La inundación se ha producido en el punto kilométrico 10+200, por lo que se dio aviso a la DGT para el corte de la carretera. De esta forma, Genalguacil queda incomunicada con la costa y su única salida actual es por Jubrique. La situación además se ha agravado a lo largo de esta mañana con el desprendimiento de rocas y árboles.

Además, Protección Civil de Estepona ha recomendado evitar cruzar arroyos y ríos, ante el aumento de caudal y pide a los ciudadanos que estén pendiente de las recomendaciones oficiales.

Problemas en Casares

El Ayuntamiento de Casares y la Policía Local mantienen activo el dispositivo municipal de emergencias ante el temporal de lluvia y viento, que continúa provocando incidencias, cortes de carreteras y restricciones en distintos puntos del municipio. En la última actualización de este miércoles 28 de febrero a las 13.00 horas, el Consistorio ha anunciado además la suspensión de todas las actividades municipales en los tres núcleos: permanecen cerrados los gimnasios municipales y quedan canceladas las clases y talleres.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, no realizar actividades al aire libre y, en caso de tener que circular, hacerlo con máxima precaución, evitando en todo momento zonas inundables. Cortes y restricciones en vías. El temporal mantiene cortadas varias carreteras y calles:

MA-8300 : cortada en Casares a la altura de calle Montes. Además, se han detectado árboles y cables caídos, por lo que se pide precaución en el resto del trazado.

: cortada en Casares a la altura de calle Montes. Además, se han detectado árboles y cables caídos, por lo que se pide precaución en el resto del trazado. Carretera de Los Pedregales : cortada por el desbordamiento del arroyo La Acedía.

: cortada por el desbordamiento del arroyo La Acedía. Calle Camino de Gaucín: cortada por la caída de varios árboles.

También se mantienen advertencias por obstáculos y riesgo en otros puntos:

A-377 : precaución por un árbol caído en la calzada (en la zona actúan los servicios de seguridad).

: precaución por un árbol caído en la calzada (en la zona actúan los servicios de seguridad). Camino Celima : precaución por caída de árboles y piedras.

: precaución por caída de árboles y piedras. Viales de Doña Julia: precaución ante el riesgo de caída de mobiliario urbano y árboles por las rachas de viento.

El Ayuntamiento de Casares ha informado igualmente de que el suministro eléctrico se ha visto afectado por la caída de líneas, entre ellas la que presta servicio a Secadero. Además, los Jardines del Rosario permanecen cerrados y se insiste en evitar actividades al aire libre.

El Plan Municipal de Emergencias continúa activado por fenómenos meteorológicos adversos. Para cualquier incidencia grave o emergencia, se recuerda que está operativo el 112.

Caída de un árbol en Málaga y precintado en Puerta del Mar

Un falso pimentero se desplomó esta mañana, sobre las 12.30 en la plaza Monseño Bocanegra, la más concurrida de Miraflores de los Ángeles.

Según explica Paco Bravo, vecino del barrio y miembro de la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores, el árbol "comenzó a cimbrearse" cuando pasaba un vecino, que fue alertado por otra persona para que se apartara, justo antes de que se viniera abajo.

Como informó en 2024 La Opinión, Paco Bravo achaca el desplome a la remodelación municipal de la plaza de hace una década, que eliminó grandes parterres "y ha dejado los árbols que no les entra agua por ningún sitio", criticó. Además, en julio del año pasado, Proyecto Dignidad para Miraflores ya llamó la atención, en este diario, por el levantamiento del suelo de la plaza, a causa de las raíces de los árboles, por falta de espacio.

En Puerta del Mar, el Ayuntamiento de Málaga ha precintado todo el entorno alrededor de las palmeras de esta zona, con idea de evitar posibles accidentes por la caída de ramas, ya que el fuerte viento puede provocar desprendimientos.