El PP vincula "el abandono de la red ferroviaria" al "sectarismo de Sánchez con Málaga y Andalucía"

El PP de Málaga continúa afeando al Gobierno central su gestión de los trenes públicos. El secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que "el estado de abandono de la red ferroviaria evidencia el sectarismo de Pedro Sánchez con Málaga y Andalucía".

"Es inadmisible que un servicio que hasta hace pocos años era de excelencia, la joya de la corona, como es el AVE que conecta la capital con Madrid registre una gran incidencia cada dos días", recalcó.

En opinión de Carmona, "esta situación de deterioro no afecta únicamente a la Alta Velocidad". "Durante este mes de enero de 2026, la red ferroviaria malagueña ha sufrido seis incidencias, también en las conexiones de Media Distancia y el Cercanías", agregó sin perder de vista que su partido ha solicitado una auditoría en el Ministerio de Transportes y la inspección completa de la red ferroviaria de la provincia.

Filtraciones en Valle de Abdalajís

El dirigente 'popular' también señaló que "la situación es límite por la falta de inversión y mantenimiento del Gobierno de Sánchez en los últimos años, con maquinistas que están optando por reducir la velocidad en tramos de la red provincial por temor y prudencia, frente a la irresponsabilidad del Ejecutivo nacional".

Además, ha instado al Gobierno a dar explicaciones "sobre las nuevas filtraciones denunciadas en el único túnel del AVE habilitado actualmente en Valle de Abdalajís, tras el desprendimiento de un muro por filtraciones que mantiene cerrado el otro túnel desde el mes de julio, señalando la acumulación de problemas en esta vía".

Un tren de Cercanías en la estación de Málaga Centro-Alameda. / L. O.

"Pésimo estado del Cercanías"

En su intervención, Carmona insistió igualmente en el "pésimo estado de la red de Cercanías", y puso como ejemplo "el deterioro de los muros de contención de la vía por la que transita la línea C-1 a su paso por Benalmádena". "No estamos hablando de un tema económico ni de desarrollo de la provincia, sino de la seguridad de malagueños y visitantes", reiteró.

Al referirse al Cercanías, abundó en que "hablamos de una de las líneas más rentables de España". "Pero es la misma en la que mantienen rotas desde hace más de un año las escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto o a la que niegan el aumento de frecuencias y trenes de mayor capacidad".

A su juicio, "tantas incidencias no hacen más que acrecentar la desconfianza de los pasajeros ante las continuas averías, retrasos y cancelaciones de las dos líneas de Cercanías". "Málaga ha pasado de tener una de las mejores conexiones ferroviarias de toda Europa a una red que se ha convertido en una pesadilla desde la llegada de Sánchez", enfatizó.

La diputada de Vox Patricia Rueda. / Vox

Críticas de Vox sobre la línea C1

La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, también ha denunciado "el estado del muro de contención en la línea C1 de Cercanías, a la altura de Benalmádena", y ha exigido "responsabilidades políticas por la falta de inversión y de seguridad ferroviaria".

"Vemos con preocupación las carencias en inversión ferroviaria y seguridad, está en juego la vida de malagueños y visitantes cuando observamos las imágenes de una grieta de gran tamaño junto a un paso elevado en la C1, a su paso por Benalmádena; según Adif, sus técnicos están haciendo un seguimiento, no ven riesgo y la línea de la Costa sigue abierta, mientras que los Bomberos han alertado de un muro con riesgo de caída en esa línea de Cercanías", expuso la diputada.

Rueda expresó su enfado con "este Gobierno criminal y negligente", y recordó que Vox ha presentado una querella criminal por negligencia tras el accidente en Adamuz.

En opinión de Rueda, "hay que depurar responsabilidades por una política de transportes marcada por mordidas, enchufes, irresponsabilidad y negligencia, con la complicidad de un PP que mira hacia otro lado".