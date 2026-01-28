Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”

Las raíces malagueñas de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, no solo se centran en su lugar de nacimiento, Marbella, o la pasión de su padre por su tierra, sino que llega hasta su propio nombre, que su progenitor escogió en honor a la Virgen del Carmen.

Una pasión por Málaga, su gente y sus costumbres que heredó de Antonio Banderas la propia Stella que, aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Los Ángeles, visita cada vez que puede la provincia para reunirse con su familia y visitar el territorio, que califica de "fascinante".

La propia Stella Banderas, nombre artístico de Stella del Carmen, ha sido la que lo ha asegurado en una entrevista con Harper’s Bazaar, en el que ha explicado que le "encanta" su nombre por el significado que tiene para ella y su familia: "Cuando pienso en Carmen, pienso en resiliencia, fuerza y empatía. Me evoca imágenes de un espíritu apasionado y una esencia poderosa que me encantaría personificar".

Stella Banderas, muy "conectada" a Málaga

Pero a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida fuera de España, Stella se define como una apasionada de Málaga, lo que le ha hecho asegurar: "Que no hable castellano perfecto no me hace menos española ni menos conectada a mi país".

Stella del Carmen Banderas Griffith / NICK HUDSON

Tal y como ha explicado la joven que arranca una prometedora carrera como directora de cine, creció y estudió en Los Ángeles, aunque le hubiera gustado pasar más tiempo en Málaga para disfrutar de su belleza y riquezas: "Ojalá hubiera podido ir también al colegio en España y pasar más tiempo allí de niña".

El plan que más le gusta de Málaga

Además, ha recalcado: "Tengo mucha suerte de pertenecer a ambos lugares. Eso me enseñó a adaptarme y un profundo aprecio por la diversidad".

Dos raíces que mantiene y ama por igual, y que le lleva a visitar de forma constante Málaga para disfrutar de su gente y de uno de los planes que más le gustan del territorio: "lanzarse" a sus calles y encontrar sitios nuevos.

Stella del Carmen Banderas Griffith el día de su boda / Instagram

Stella Banderas asegura que Málaga es "fascinante"

"Málaga es fascinante. Me encanta visitar a mi familia y lanzarnos a las calles, a que me enseñen sitios nuevos. Me apasiona descubrir los secretos de una ciudad tan especial y mágica como esta", ha señalado la joven.

De igual modo, ha asegurado que ha heredado de su padre, el malagueño Antonio Banderas, su "sentido creativo y el entusiasmo por la vida", mientras que, de su madre, Melanie Griffith, ha aprendido a "interactuar con los demás desde el amor y la sensibilidad".

Además, de Málaga guarda grandes recuerdos de su infancia, con jornadas en la playa y viendo el Gran Prix. Así lo explicó en un artículo que ella misma publicó en Vanity Fair: "Cuando decido hacer una tortilla de patatas en mi casa de Los Ángeles o cuando uso FaceTime con mi padre y puedo ver un trocito de Marbella de fondo de pantalla de mi móvil, recuerdo mi primera infancia en la playa, con mi familia, comiendo bocadillos de Nutella y viendo el Grand Prix del verano".

Recuerdos de infancia de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

También guarda un recuerdo especial en la memoria de Stella Banderas la Semana Santa de Málaga, de la que no olvida los paseos por la ciudad junto a su tía, así como "el chocolate con churros y las cenas de tres horas".

Así, Stella Banderas no solo no olvida sus raíces malagueñas, sino que las exhibe con orgullo al sentirse parte de una sociedad "fuerte y profundamente apasionada" que "valoran a su familia por encima de todo y sabe reírse de cualquier cosa".