Telefónica despliega 17 nodos españoles, uno de ellos en Málaga, dentro de su Plan Edge Computing

Telefónica ha desplegado un nodo de Edge Computing en Málaga, dentro de un plan para ofrecer infraestructuras tecnológicas europeas competitivas, sostenibles y seguras basadas en esta tecnología que sumará 17 nodos en el conjunto de España, según ha informado la compañía este miércoles.

En concreto, Telefónica cuenta 10 nodos activos: en Barcelona, Terrassa (Barcelona), Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma, Bilbao y A Coruña, y prevé otros siete en Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida.

La empresa ha explicado que estos nodos actúan como servidores para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos (en el borde o Edge).

Estos nodos ofrecerán, además, capacidades de IA para que los clientes puedan adoptar esta tecnología al ritmo que se espera que avance y sin necesidad de hacer las inversiones relevantes que conlleva.

Así, empresas e instituciones "podrán consumir GPUs como servicio (sin hacer la inversión inicial correspondiente), pero de una forma soberana y con baja latencia".

"A la vanguardia europea en soberanía del dato"

Según ha explicado el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, este plan sitúa a la compañía "a la vanguardia europea en tecnología y en soberanía del dato, con la puesta en marcha de un proyecto pionero que resultará clave para potenciar la transformación digital española, al habilitar por todo el territorio infraestructuras que permitirán que empresas y administraciones puedan formar parte de la ola de crecimiento que este despliegue lleva asociado".

El director de Operaciones, Redes y TI de Telefónica España, Sergio Sánchez, ha subrayado que la red "proporcionará una gran capacidad de computación y almacenamiento en el borde, con menor latencia y mayor eficiencia. No solo contamos con una red líder como operador de telecomunicaciones, sino también con una plataforma digital segura y abierta que impulsa el crecimiento".

Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid. / Europa Press

Nodos Edge

Un nodo Edge actúa como servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos a diferencia de los centros de datos tradicionales o del Cloud Computing.

Las infraestructuras de este Plan Edge se localizan en centrales -que ahora funcionarán como centros de datos-, siempre en cumplimiento de altos requisitos de disponibilidad a cliente, así como de las condiciones de seguridad necesarias para su implantación y mantenimiento. En este sentido, la creciente demanda de cómputo, Inteligencia Artificial (IA), energía y suelo técnico convierte la red de centrales de Telefónica en un elemento diferencial para el proyecto.

e