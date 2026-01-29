Ni el 2 ni el 7 de febrero: Puente no ve posible "aún" facilitar una fecha para reestablecer los trenes

Aún no hay fecha para restablecer la alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Así lo ha confirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha afirmado que "aún no es posible" facilitar una fecha para la restitución del servicio ferroviario Madrid-Andalucía "en plenas condiciones de seguridad", dada la "magnitud del accidente", pese a que se están movilizando "todos los medios disponibles".

Tras el trágico accidente de Adamuz (Córdoba), las estimaciones iniciales situaban la reapertura el lunes 2 de febrero, una previsión que posteriormente se retrasó al 7 de febrero. Sin embargo, el propio Puente ya había advertido de que la falta de autorización judicial impedía comenzar las actuaciones, lo que acabaría demorando la vuelta a la normalidad.

Después de que el juez autorizara ayer “actuar en la vía” siniestrada, el Ministerio de Transportes ha fijado un plazo de diez días para las obras de reposición de la infraestructura, aunque —ha subrayado— "con todas las cautelas posibles”.

Mensaje a los usuarios

Mientras tanto, algunos usuarios malagueños ya han comenzado a recibir mensajes de las operadoras ferroviarias anunciando la cancelación de sus viajes.

"Información sobre tu viaje: Sentimos mucho comunicarte que tu tren ha sido cancelado debido a: Incidencia en la infraestructura", reza el mensaje enviado por Ouigo.

La operadora ha habilitado la posibilidad de que los viajeros puedan solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo de transporte, con la devolución de la diferencia entre ambos servicios.

Plan alternativo para Málaga

El plan contempla, por ejemplo, que entre Sevilla y Málaga se combine el tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. En el caso de los trayectos entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería, se ha habilitado servicio por vía convencional. Además, se han establecido conexiones en autobús desde Málaga y Antequera.

En lo que respecta a las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Puertollano (Ciudad Real), estas “se prestan con normalidad”, mientras que para el resto de trayectos se mantiene activo un “plan alternativo de transportes”.

Según los datos aportados, Renfe ha transportado a más de 13.000 personas entre Madrid y Andalucía, y solo el domingo 25 de enero se desplazaron 3.175 viajeros, lo que supone el 70 % de la ocupación sobre la oferta programada para ese día.