Comercio
Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
'La Boulangerie' presenta una amplia carta con opciones para desayuno, merienda o para llevar, destacando panes de masa madre y bollería artesanal
Una nueva panadería francesa en Málaga acaba de levantar la persiana en Málaga. Bajo el concepto French Bakery, ‘La Boulangerie’ traslada la repostería francesa a la capital y ofrece elaboraciones tradicionales como los croissants 100% mantequilla y el pan de masa madre natural, pensados para el desayuno, la merienda o para llevar a casa.
En su mostrador conviven los imprescindibles de una boulangerie: desde la baguette más reconocible hasta panes de corte rústico, con opciones elaboradas con diferentes harinas, semillas y frutas. La carta se apoya en el ritmo del obrador y en el trabajo con masa madre, con una selección pensada para quienes priorizan sabor y textura.
La parte dulce la protagoniza la bollería francesa de mantequilla pura, con croissants como bandera, acompañados de café de calidad. La oferta se completa con sándwiches preparados al momento, una alternativa rápida para quienes pasan a media mañana o buscan algo listo para llevar.
Horario y localización
La boulangerie está ubicada en calle Mármoles y abre de lunes a viernes de 7:30 a 18:00 y los sábados de 8:30 a 18:00, ampliando el abanico para quienes buscan pan recién hecho y bollería francesa desde primera hora.
